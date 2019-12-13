Песков не исключил участие Путина в открытии движения поездов по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на 23 декабря.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
- Президент может принять в этом участие, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее компетентный источник КП-Крым подтвердил появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Напомним, что в 2018 глава государства лично открыл автомобильное движение по мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU