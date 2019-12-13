2019-12-13T14:41:37+03:00
Общество

Песков не исключил участие Путина в открытии движения поездов по Крымскому мосту

Глава государства уже открывал автомобильное движение по мосту
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на 23 декабря.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

- Президент может принять в этом участие, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее компетентный источник КП-Крым подтвердил появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Напомним, что в 2018 глава государства лично открыл автомобильное движение по мосту.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты ЧФ нашли четыре новых острова в Красном море
У симферопольца украли велосипеды на 80 тысяч рублей
Защитники Зубкова мешают работать Минприроды Крыма
Песков не исключил участие Путина в открытии движения поездов по Крымскому мосту
Фото из Ялты вошло в ТОП лучших снимков 2019 года по версии CNN
Крымские депутаты собрали совещание по поводу сафари-парка «Тайган», а Зубков не пришел
Крымское вино могут разрешить продавать в аэропортах и вокзалах
За год до пенсии крымчанка сядет в тюрьму на 8 лет за торговлю опием
Какая погода ждет крымчан на этих выходных
Пещера «Таврида» станет ориентиром для развития спелеотуризма в Чечне
Экс-главе департамента городского хозяйства Севастополя продлили арест
На границе с Крымом задержали украинцев, которые были в международном розыске
Двое крымчан могут сесть на 10 лет за нападение на полицейских
Московский режиссер представил в Симферополе премьеру кукольного спектакля
Чупа-чупс или мячик для гольфа? Украшение главной елки Севастополя рассмешило соцсети
В КФУ выбрали самую красивую студентку
Крупные торговые сети рассматривают возможность открытия филиалов в Крыму
"Массандра" выпустила вино в честь Крымского моста
Крымские сливы и абрикосы придется сжечь из-за оспы
В Крымском федеральном университете представили 30 бизнес-проектов
В Симферополе начали чистить исцеляющий фонтан «Савопуло»
В аэропорту Симферополя уже ищут комнаты для создания курилок
Жительница Симферополя угрожала полиции заминировать жилой дом
Стихийные торговцы в Крыму заплатили 11 миллионов рублей штрафов
После запуска поездов по Крымскому мосту цены станут ниже, но не сразу
В Крыму за раскрытие убийства 5-летней Даши Пилипенко наградили следователей
В Алуште у 78-летней пенсионерки украли челюсть из золота и имперские монеты
В Феодосии рецидивист продал украденный телефон с копией своего паспорта
В Крыму простились с погибшей в ДТП главой Черноморской администрации