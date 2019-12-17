Пассажиров поездов в Крыму будут встречать и провожать песнями
«Крымская железная дорога» выбрала три песни, которые будут встречать и провожать пассажиров на вокзалах в Симферополе и Севастополе.
В столице республики гостей будет встречать композиция «Мой Симферополь - ворота Крыма», а для прибывающих в Севастополь будет звучать марш «Легендарный Севастополь».
Отправляться поезда будут под легендарный военный марш «Прощание Славянки», который написал штаб-трубач 7-го Тамбовского запасного кавалерийского полка - Василий Агапкин в 1912 году.
Как писала КП-Крым, президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии начала движения поездов.
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ИСТОЧНИК KP.RU