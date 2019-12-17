Пассажиров поездов в Крыму будут встречать и провожать песнями

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-17T15:13:39+03:00

Для этого выбрали три композиции

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«Крымская железная дорога» выбрала три песни, которые будут встречать и провожать пассажиров на вокзалах в Симферополе и Севастополе.

В столице республики гостей будет встречать композиция «Мой Симферополь - ворота Крыма», а для прибывающих в Севастополь будет звучать марш «Легендарный Севастополь».

Отправляться поезда будут под легендарный военный марш «Прощание Славянки», который написал штаб-трубач 7-го Тамбовского запасного кавалерийского полка - Василий Агапкин в 1912 году.

Как писала КП-Крым, президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии начала движения поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU