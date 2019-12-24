В свадебное путешествие по рельсам: Проводники Анна и Никита поженились перед отправлением первого поезда по Крымскому мосту

Из Санкт-Петербурга на полуостров торжественно проводили в путь первый пассажирский поезд. Он пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту. Среди проводников поезда №7/8 «Таврия» есть молодая семья, которая отвечает за комфорт пассажиров в вагоне №11.

- Анна и Никита Боловиновы отправились в рейс в Севастополь и в добрый семейный путь. Накануне отправления первой «Таврии» из Петербурга проводники сыграли свадьбу, - сообщается на официальной странице поезда «Таврия» в Facebook - Пассажиры вагона №11, поздравляйте наш семейный подряд!

Анна и Никита - коллеги. Молодые люди познакомились больше года назад, работая проводниками в соседних вагонах.

Никита всегда готов подставить свое мужское плечо, если представительницам слабого пола требуется помощь.

Аня же владеет чисто женскими секретами создания особого уюта в вагоне - доме на колесах, в котором путешествуют несколько десятков человек.

Взаимовыручка, посиделки за чаем завершились маршем Мендельсона. И вот в бригаде проводников появилась новая семейная пара.

Молодоженов поставили хозяйничать в один вагон со счастливым номером 11. В поезде «Санкт-Петербург - Севастополь», выехавшем в сторону Крыма 23 декабря, все вагоны счастливые, по-другому и быть не может! Это первый пассажирский поезд, который проедет по Крымскому мосту.

- На поезде «Таврия» мы работаем в плацкартном вагоне, куда продано 54 билета, - рассказали молодожены. - Стараемся создать комфорт и уют для всех наших пассажиров.

Молодые люди шутят, что в работе проводников есть свои прелести: можно отправится в свадебное путешествие в приморский город прямо в рабочее время.

Аня и Никита - потомственные железнодорожники. У Анны мама-проводник, а дедушка и вовсе руководил железнодорожным техникумом, восстанавливал и мосты, порушенные в годы Великой Отечественной войны. Мама главы семьи Боловиновых тоже проводник и удостоена звания «почетный железнодорожник».

Ранее КП-Крым сообщала, что 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. И уже 25 декабря транзитом через Симферополь пройдет пассажирский поезд «Санкт-Петербург - Севастополь», а затем не заставит себя ждать и «Москва - Симферополь».

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