Как будут встречать пассажиров поезда Санкт-Петербург - Севастополь
Первых пассажиров, которые приедут в Крым на поезде Санкт-Петербург - Севастополь, встретит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
На центральном перроне ж/д вокзала Севастополя 25 декабря музыканты сыграют композицию «Легендарный Севастополь», передает пресс-служба флота.
В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить меры безопасности на вокзале города, пишет пресс-служба правительства Севастополя.
- Завтра у нас состоится знаковое событие – прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга. Как будут проходить на перрон встречающие и жители города, которые захотят посмотреть на поезд. Посмотрите еще раз, как правильно организовать потоки, - обратился Развожаев к вице-губернатору Денису Солодовникову.
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ИСТОЧНИК KP.RU