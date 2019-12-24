Как будут встречать пассажиров поезда Санкт-Петербург - Севастополь

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-24T12:21:13+03:00

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Первых пассажиров, которые приедут в Крым на поезде Санкт-Петербург - Севастополь, встретит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

На центральном перроне ж/д вокзала Севастополя 25 декабря музыканты сыграют композицию «Легендарный Севастополь», передает пресс-служба флота.

В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить меры безопасности на вокзале города, пишет пресс-служба правительства Севастополя.

- Завтра у нас состоится знаковое событие – прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга. Как будут проходить на перрон встречающие и жители города, которые захотят посмотреть на поезд. Посмотрите еще раз, как правильно организовать потоки, - обратился Развожаев к вице-губернатору Денису Солодовникову.

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ИСТОЧНИК KP.RU