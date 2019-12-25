«Это же связь с родной нашей Россией!»: Жительница Севастополя расцеловала первый поезд, который пришел из Питера

- Легендарный Севасто-о-ополь, неприступный для врагов! - доносится из динамиков, установленных на вокзале города русских моряков.

Первый рейс "Таврии" вошел в историю России.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Гимн Севастополя подхватывают сотни горожан, которые столпились на перроне в ожидании первого поезда с «большой земли».

На перонне было очень много людей.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Многие из них держат российские триколоры, флаги ВМФ и Севастополя. Небо затянуто серыми тучами - полностью, совершенно по-питерски. И дождь льется тоже абсолютно питерский, чтобы гостям из северной столицы было привычнее.

На вокзал пришли моряки-черноморцы.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вдруг вода с неба прекращает капать, как по заказу. И первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь прибывает на вокзал ровно по расписанию - в 9.25.

Севастопольцы безумно рады новым поездамФото: Анна САДОВНИКОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751682" frameborder="0"></iframe> На вокзале Севастополя встретили первых пассажиров из Санкт-Петербурга.Первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь прибыл на конечную станцию в 09:25 точно по расписанию

Поезд практически полный, 600 пассажиров! Им машут флагами, им аплодируют, для них играет оркестр Черноморского флота.

Пенсионерка Татьяна Комаренцева с мужем живет в Москве, но приехать в Крым хотела на самом первом поезде, поэтому супруги купили билет до Рязани, а оттуда уже пересели в плацкартный вагон питерского состава.

Подстаканников на всех желающих не хватилоФото: Анна САДОВНИКОВА

- Было так хорошо, так весело! Мы не спали всю ночь! Комфортный очень поезд. Вот только по телевизору сказали, что всем дадут подстаканники, но их не дали. Только наушники и зарядные устройства для телефона, - вздыхает женщина.

Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов считает, что только в плацкарте можно почувствовать атмосферу поездаФото: Анастасия ЖУКОВА

В плацкартном вагоне ехал и заслуженный артист РФ Алексей Огурцов (актер, каскадер и мастер рукопашного боя; играл в фильмах и телесериалах «Офицеры», «Охота на изюбря», «Параграф 78», «Гитлер капут!», «Реальный папа»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751666" frameborder="0"></iframe> "Проезжали по Крымскому мосту с овациями": Пассажир поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" актер Алексей Огурцов.Алексей Огурцов – российский актер, мастер по рукопашному бою, каскадер. Артист играл в таких телесериалах, как «Офицеры», «Мошенники», «Стая», «Умножающий печаль», «Достоевский», «Метод Лавровой», «Охота на изюбря». Алексей Огурцов знаком зрителям по фильмам «Гитлер капут!», «Реальный папа» и «Стерва для чемпиона».Анастасия ЖУКОВА

- Только в плацкартном вагоне можно почувствовать эту атмосферу, радость, ощутить всю прелесть поездки! Только там открываются людские сердца. Там все: из Рязани, из Воронежа, из Ростова. Невозможно описать безумные эмоции, которые переполняют, когда едешь по Крымскому мосту. И звука «тук-тук» нет, кстати, ехали как по вате, - делится актер. - Великолепная подсветка арок моста! Это надо видеть, не расскажешь! Всю дорогу пели песни, хороводы водили. Нельзя описать, что это за объединение народа, надо просто взять билет и поехать!

Севастопольцы встретили рейс из Питера.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В поезде ехал даже Дед Мороз! Он долго расхаживает по перрону, фотографируясь со всеми и потрясая мешком с подарками. Оказывается, зимний волшебник живет в Ленинградской области и ради крымского поезда променял сани с оленями на место в плацкарте.

- Я первый купил билет - сразу, 8 ноября взял. Приехал просто отдохнуть в Севастополь, - улыбается Дедушка Мороз. Но потом, по секрету «Комсомолке» признается, что зовут его Валентин Алексеевич.

Дед Мороз приехал в Крым из ЛенобластиФото: Анастасия ЖУКОВА

За спиной у Деда жительница Севастополя в прямом смысле расцеловывает вагон. Накрасив губы яркой помадой, Александра Михайловна составляет из отпечатков губ слово «Крым».

- Пришла, проползла, прибежала сюда! – смеется женщина. - Это же связь с родной нашей Россией! Как же не расцеловать поезд!

Александра Михайловна осыпала вагон поцелуямиФото: Анастасия ЖУКОВА

32-летняя Светлана Цветкова из Мурома решила стать проводницей – и попала на первый поезд в Крым.

- Я еще в детстве мечтала пойти в проводники. И вот увидела объявление и осуществила мечту. Это мой первый рейс, - скромно улыбается Светлана. - Очень захватывающе!

Для Светланы рейс в Крым - первый в жизниФото: Анастасия ЖУКОВА

Для ее коллеги Ирины рейс не первый, но и ее переполняют эмоции. Как же, исторический момент!

- Атмосфера шикарная! – смеется девушка. Встретили нас – супер! На каждой станции встречали, даже с гармошками! Очень бодрит.

Проводница Ирина работала в 12-м вагонеФото: Анастасия ЖУКОВА

- Чем займетесь сейчас в Севастополе? – спрашиваю.

- Вагон будем готовить, отправление через шесть часов!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751695" frameborder="0"></iframe> Пассажиры первого поезда "Таврия" делятся впечатлениями.Поезд №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь прибыл в Крым. "Комсомолка" пообщалась с людьми, которые приехали на полуостров историческим рейсомАнастасия ЖУКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для двоих проводников из вагона №11 поезда «Таврия» рейс в Крым стал свадебным путешествием. Анна и Никита Боловиновы накануне отправления сыграли свадьбу.

Молодые люди познакомились больше года назад, работая проводниками в соседних вагонах. Никита всегда готов подставить свое мужское плечо, если представительницам слабого пола требуется помощь.

Аня же владеет чисто женскими секретами создания особого уюта в вагоне - доме на колесах, в котором путешествуют несколько десятков человек.

Взаимовыручка, посиделки за чаем завершились маршем Мендельсона. И вот в бригаде проводников появилась новая семейная пара.

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