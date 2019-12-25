Севастополь встретил первый поезд из Санкт-Петербурга

Первый пассажирский поезд «Санкт-Петербург-Севастополь» прибыл сегодня утром на станцию назначения. Пассажиров «Таврии» на перроне встретил маршем «Легендарный Севастополь» ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Всего в город-герой приехали по Крымскому мосту около 600 человек, в том числе 33 члена поездной бригады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751603" frameborder="0"></iframe> Севастополь встречает первый поезд из Санкт- Петербурга.Анастасия ЖУКОВА

- К вокзалу практически не пробиться – его окружили толпы народа, - сообщает корреспондент КП-Крым.

Построение проводников поезда "Таврия".Фото: Анастасия ЖУКОВА

Встреча поезда стала настоящим праздником для жителей и гостей города-героя.

Встречать поезд пришел весь Севастополь.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Люди обнимаются, поздравляют друг друга с историческим событием.

Жительница Севастополя Александра Михайловна от счастья целует первый поезд из Питера.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Взволнованные встречающие поют "Катюшу", пляшут под "Смуглянку". А пассажиры чувствуют себя, как народные герои.

На вагонах "Таврии" нарисованы чайки.Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Представляете, через Керченский пролив на поезде мы первые проехали, - переполняют путешественников эмоции. - Год целый ждали этого события - даже специально отпуск подгадали, чтобы под Новый 2020-ый год в город-герой приехать!

Крымский мост поезд "Таврия" миновал глубокой ночью. Весь путь от Тамани до полуострова занял меньше 30 минут. Но в поезде все, как один прилипли к окнам вагона, пытаясь в темноте увидеть арки Крымского моста.

В Симферополе, куда "Таврия" прибыла рано утром, в поезд сели глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. От перонна состав отправился на Севастополь, под марш «Прощание славянки».

С автодорожной части моста за первым проходящим поездом наблюдал символ транспортного перехода: - Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично, - сообщается на странице кота Мостика в соцсетях.

- Первый поезд под моими арками. К этой встрече готовился 4 года. Прочувствовал момент каждой шпалой, - а под этим сообщение подписался сам Крымский мост.

Напоминаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин путь от Керчи до Тамани по железнодорожной части Крымского моста проехал на поезде чуть раньше - 23 декабря. В этот же день из Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский состав на Крымский полуостров.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751645" frameborder="0"></iframe> Усатый контроль. Кот встретил первый поезд на Крымском мосту.(с) Информационный центр "Крымский мост"

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