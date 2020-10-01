Массовые мероприятия в Крыму поручено перевести в дистанционный режим

"Бал хризантем" может пройти в онлайн режиме Фото: Анна КИРИЕНКО

Все массовые мероприятия в Крыму решено проводить исключительно в режим видео-конференц-связи. Дистанционная модель распространяется на все рабочие совещания и развлекательные действа: форумы, выставки и слеты, олимпиады, а также конкурсы профессионального мастерства.

Поручение главы Крыма Сергея Аксенова, которое находится в распоряжении КП-Крым, издано 29 сентября и будет действовать до отдельного распоряжения. Оно адресовано руководителям органов исполнительной власти и главам администраций муниципалитетов. Документ появился во исполнение указа о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Под угрозу поставлены десятки мероприятий, которые проходят в Крыму осенью. Серди них - традиционный «Бал хризантем», который проводит Никитский ботанический сад. В этом году он должен пройти в 67-й раз.

- Пока еще этот вопрос не обсуждали - директор находится в командировке, - заявили КП-Крым в НБС. - Опыт дистанционных выставок у нас есть - в этом году впервые «Парад тюльпанов» проходил виртуально, и он собирал до 29 тысяч просмотров на сайте в сутки. Конечно, «Бал хризантем» - наша гордость и традиция. Мы планировали его на начало ноября, когда распустятся крупноцветковые хризантемы. Но если ситуация потребует, проведем его онлайн.

Напомним, в Крыму впервые за 15 лет превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу на 11%, в Симферополе - на 17%. На 34% за неделю увеличилось количество заболевших пневмонией. В этой связи в регионе ужесточается контроль за соблюдением масочного режима в торговой сети и общественном транспорте.

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