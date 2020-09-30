Жителей Крыма престанут пускать в маршрутки без защитной маски

Без маски в автобуси троллейбус не пустят Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму пассажиров без защитной маски перестанут пускать в общественный транспорт. С таким предложением выступила главный санврач региона Наталья Пеньковская.

- Я попрошу Минтансу дать особое поручение и может прописать в нормативных документах - без маски пассажиров не запускать в общественный транспорт, - подчеркнула она. - Как показывает практика, водитель в маске, а все, кто находится в транспорте, в единичных случаях в маске.

Контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления граждан слабый. За неделю Роспотребнадзор получил всего 18 материалов на согласование по проведению внеплановых проверок на объектах, где нарушают требования эпидрежима. При таком подходе соблюдать масочный режим и социальную дистанцию никто не будет.

- Требования таковы: если мы не хотим применять ограничительные мероприятия, мы должны отрегулировать масочный режим в общественных местах, - заключила Пеньковская.

Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что власти идут навстречу бизнесу, не закрывают отрасли и отдельные направления на карантин.

- Если никто не будет ничего соблюдать, и в геометрической прогрессии расти количество больных, что от Минздрава и Роспотребнадзора не зависит, будет по 1 тысяче заражений в день, - отметил он. - Требования по соблюдению масочного режима внутри помещений обязательны для всех без исключения.

Масочный режим в Крыму был введен с 12 мая - без защитной маски нельзя было находиться в общественных местах, магазинах и общественном транспорте. За нарушение масочного режима полагался штраф.

С 15 июня в Крыму был отменен режим самоизоляции и штрафы за нарушение масочного режима.

- Штрафов за отсутствие масок не будет, - заявил тогда глава Крыма Сергей Аксенов. - Считаю, что принудительными мерами добиться ничего невозможно, только убеждением.

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