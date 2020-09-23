Мест нет, лечитесь дома: Почему больницы Крыма не могут принять всех больных коронавирусом

Легобольные коронавирусом будут лечиться дома Фото: Иван МАКЕЕВ

С октября больные коронавирусом в легкой форме будут лечиться дома. Мест в больницах не хватает, в госпитализации отказывают даже с диагнозом «пневмония», что нередко приводит к смерти.

Тенденция такова, что с массовым отъездом туристов больных меньше не стало - в среднем каждые сутки выявляют по 70 человек с положительными пробами на COVID-19 и каждый второй из них - в Симферополе.

В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОТКАЗАНО

Четыре столичных медучреждения принимают больных с коронавирусом. Главный госпиталь развернут на базе Симферопольской горбольницы №7. С конца июля под инфекционное отделение пришлось закрыть городской роддом №2, который занимает одну площадку с госпиталем. Затем под больных коронавирусом отошла Симферопольская клиническая больница, бывшая Железнодорожная. Несовершеннолетних везут в Симферопольскую детскую больницу. Среди всех госпитализированных с COVID-19 две трети лежат в больницах Симферополя и для других пациентов мест там не находится.

- Понимаем нагрузку на медицинскую систему, на систему здравоохранения, - говорил на оперативном штабе по коронавирусу глава Крыма Сергей Аксенов. - Но люди с пневмониями жалуются, что их не госпитализируют, «скорая» не приезжает. При тяжелой ситуации, при кашле, почему рассказывают, что нет мест в больницах?

В качестве примера Аксенов привел несколько обращений от крымчан, которым был поставлен диагноз «пневмония», причем в тяжелой форме, а также жалобу от больного коронавирусом, которому диагноз подтвердили 18 сентября, а 22-го он еще находится дома.

При этом среди выявленных за неделю случаев в легкой форме болезнь протекает только у одного из пяти. Остальные нуждаются в госпитализации. За каждый отказ глава Крыма возложил ответственность на министра здравоохранения Игоря Чемоданова.

- У меня есть два обращения по которым будет отдельный разговор и если подтвердится, что людей оставили один на один и они не дождались, ушли из жизни, будет разбирательство на самом высоком уровне. Это ЧП. Будет назначено служебное расследование, - заверил глава Крыма.

ОРВИ УЖЕ ЗДЕСЬ

Пока же Минздрав придумал новую схему лечения больных коронавирусом. Все данные по выявленным случаям будут направляться в поликлиники, и уже участковый терапевт на дому определит степень тяжести состояния больного и его потребность в госпитализации. Готовы ли терапевты к такой нагрузке остается не ясным, тем более, что Крым раньше обычного подошел к эпидпорогу по ОРВИ.

- На сегодняшний день Республика Крым подошла к пороговому уровню заболеваемости ОРВИ, что для нашего региона беспрецедентно, - сообщила главный санврач республики Наталья Пеньковская. - Обычно к пороговому уровню мы подходили в ноябре, а переходили в декабре.

Рост острых респираторных инфекций усугубляет ситуацию с заболеваемостью COVID-19, которая итак в сентябре побила рекорд - 39% всех случаев с начала эпидемических наблюдений и 27% смертей от коронавируса пришлись на первый месяц осени.

Коэффициент прироста составляет 2,1, что является высоким показателем. Виной тому игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора, считает главный санврач Крыма. И в доказательство приводит признание 95% заболевших - маски не носили, социальную дистанцию не соблюдали.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!

О том, что санитарную обработку и дезинфекцию общественных мест, подъездов жилых домов и остановок транспорта прекратили с начала активного курортного сезона, Пеньковская не упомянула. Но отметила, что работа муниципалитетов по профилактике и противодействию распространения COVID-19 сошла на нет. А штрафы и протоколы за нарушения стали редкостью.

Другое дело сам Роспотребнадзор - 69 протоколов за нарушение прибывшими из Украины сроков предоставления тестов на коронавирус. И это только начало. В сутки в Крым через северную границу въезжает около 600 человек, у 60-70 тест на руках, еще 400 сдают по месту прибытия и сообщают результат, остальных будет искать полиция. Конечно, ПЦР-диагностика услуга платная, и даже с полисом ОМС на нее могут рассчитывать не все, а только больные пневмонией, контактные лица, медработники и учителя, если в школе выявлен COVID-19.

К слову, о переходе на дистанционное обучение системы образования не может быть и речи. Только для тех классов, где есть зарегистрированные больные и на 14 карантинных дней. Второго периода изоляции экономика Крыма не переживет.

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