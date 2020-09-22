В симферопольском госпитале для больных коронавирусом родилось еще два ребенка

С того момента, как в симферопольском роддоме №2 стали лечить пациентов с коронавирусом, в нем родилось три малыша Фото: архив "КП"

В Симферопольском родильном доме №2, который стал «ковидным госпиталем», очередное пополнение - у двух рожениц с коронавирусом появились на свет малыши.

- Женщины поступили к нам в госпиталь с бессимптомным коронавирусом. По акушерским показаниям им делали кесарево сечение, поскольку первые роды тоже были с операцией, - рассказывает КП-Крым главный врач роддома Илья Глазков.

Одна операция прошла 21 сентября, родился мальчик. Роженица на тот момент находилась в госпитале всего сутки после того, как у нее диагностировали коронавирус. Еще одну беременную женщину с бессимптомным коронавирусом госпитализировали три дня назад, сегодня у нее родилась девочка.

Роженицы, по словам главврача, чувствуют себя хорошо. У детей состояние тоже в норме. Примечательно, что женщины не отказались кормить малышей грудью.

- Пока сложно сказать, заразились дети вирусом или нет. Мы будем брать у них анализы на третий день, так положено по нормам. Надеемся, что малыши здоровы. Кормить грудничков безопасно. В молоке матери с коронавирусом есть антитела к этой инфекции. Так что для детей опасности нет, - уверяет Глазков.

Заметим, что эту уже не первое пополнение в роддоме №2 после того, как он стал инфекционным госпиталем. В начале сентября сотрудники приняли роды у крымчанки с covid-19. Мальчик оказался абсолютно здоровым. По рекомендации врачей, роженица кормила его в маске, а перед этим обрабатывала грудь антисептиком.

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