Рады, что малыш не заразился: В Крыму новорожденный ребенок не подхватил от матери коронавирус

Роды приняли в начале сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале августа Симферопольский родильный дом №2 стал «ковидным госпиталем». Но свои основные функции учреждение выполнять не перестало. Не так давно сюда поступила женщина с диагнозом коронавирус. Крымчанка была в положении и родила во время изоляции. Мальчик появился на свет абсолютно здоровым.

- Мы уже скучаем по родам, честно сказать. Беременные у нас лежат, но срок родов у них еще нескоро, - рассказывает КП-Крым главврач Симферопольского роддома №2 Илья Глазков. - Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. У ребенка мы брали два ПЦР-теста на коронавирус, они отрицательные. Сегодня ждем результаты теста у матери. Если вируса не обнаружат, отправим их на выписку.

Малыш появился на свет естественным путем, кесарево сечение роженице не делали, грудничка не отделяли от матери.

- У нас есть рекомендации, что после рождения малыша нужно отделять от матери, но нет стопроцентной доказательной базы о риске инфицирования ребенка. Поэтому мы дали право выбора женщине. В нашем случае роды прошли успешно, пациентка сказала, что ребенок будет находиться с ней, она будет кормить его грудью. В околоплодных водах вируса не было, также нет доказательств, что он может находиться в молоке, - отмечает главврач.

Конечно, чтобы малыш не подхватил опасный вирус, роженице дали рекомендации, которым она строго следовала.

- Мама носила маску, а перед грудным вскармливанием дезинфицировала грудь, потому что вирус может находиться на кожных покровах. Все необходимые рекомендации мы дали. На мой взгляд, режим наша роженица выдержала отлично, потому что у ребенка отрицательные тесты на ковид, - сообщил медик.

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