Масочный режим в Крыму 2020: С 12 мая всех обяжут носить средства защиты

Начиная с 12 мая вводится масочный режим в Крыму. Со вторника без защитной маски будет нельзя находиться в общественных местах, магазина и общественном транспорте.

- Не обязательно это должна быть медицинская маска, они носятся только в общественных местах - просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна, - заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он поручил правительству проконтролировать наличие масок в аптеках. Тем, у кого нет возможности купить это средство индивидуальной защиты, рекомендуется пошить себе ватно-марлевую повязку.

По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, если в торговую точку зайдет покупатель без защитной маски – это будет считаться нарушением со стороны предпринимателя.

При этом о каких-либо штрафах за нарушение масочного режима в Крыму власти не сообщают.

Отдельно стоит подчеркнуть, что о послаблениях режима самоизоляции речи пока не идет. Это означает, что, как и раньше нарушителей карантина будут штрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Во всяком случае, до 11 мая точно.

Напомним, что на 7 мая в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением. За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения по республике.

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