2020-05-07T10:51:13+03:00
Общество

Масочный режим в Крыму 2020: С 12 мая всех обяжут носить средства защиты

Соблюдать масочный режим в Крыму 2020 придется в общественных местах
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
На улице носить защитную маску не обязательно.На улице носить защитную маску не обязательно.Фото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Начиная с 12 мая вводится масочный режим в Крыму. Со вторника без защитной маски будет нельзя находиться в общественных местах, магазина и общественном транспорте.

- Не обязательно это должна быть медицинская маска, они носятся только в общественных местах - просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна, - заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он поручил правительству проконтролировать наличие масок в аптеках. Тем, у кого нет возможности купить это средство индивидуальной защиты, рекомендуется пошить себе ватно-марлевую повязку.

По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, если в торговую точку зайдет покупатель без защитной маски – это будет считаться нарушением со стороны предпринимателя.

При этом о каких-либо штрафах за нарушение масочного режима в Крыму власти не сообщают.

Отдельно стоит подчеркнуть, что о послаблениях режима самоизоляции речи пока не идет. Это означает, что, как и раньше нарушителей карантина будут штрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Во всяком случае, до 11 мая точно.

Напомним, что на 7 мая в Крыму зарегистрировано 168 выявленных случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением. За сутки в Крыму выявлено 8 случаев заражения по республике.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Майские каникулы в Крыму выльются в рост заражений коронавирусом

Роспотребнадзор прогнозирует всплеск единичных случае заболеваемости (подробнее)

Вице-премьер Крыма оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине

Пока крымчан штрафуют, Евгений Кабанов купается в море и ходит в горы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24