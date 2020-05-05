2020-05-05T17:53:42+03:00
Общество

Вице-премьер Крыма оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине

Пока крымчан штрафуют, Евгений Кабанов купается в море и ходит в горы [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Евгений Кабанов - вице-премьер республики и куратор ФЦП. Фото: Евгений Кабанов/FaceboоkЕвгений Кабанов - вице-премьер республики и куратор ФЦП. Фото: Евгений Кабанов/Faceboоk
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В социальных сетях разгорается скандал вокруг фотографий вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Чиновник прогулялся в горах и открыл купальный сезон в море. И это в то время, как крымчанам за выход из дома дальше 100 метров грозит штраф. Более того, зампред правительства республики рекомендует свой рецепт от коронавируса - прогулку по горному лесу и морские купания.

Судя по фотографиям в Инстаграмме, свою рецептуру профилактики Кабанов изобрел 26 апреля. Но возмущение пользователей возникло после того, как режим самоизоляции был продлен до 11 мая, леса закрыли для посещения, а набережные перегородили заборами и ввели полицейские рейды по пляжам.

- Новый девиз топ-чиновников Крыма - «Сидите дома, мы отдохнем за вас». Призывающий крымчан соблюдать режим самоизоляции, вице-премьер и куратор ФЦП один из главных застройщиков Крыма Евгений Кабанов, хвастается купанием в море и прогулками на свежем воздухе. Самоизоляции в Крыму не для всех, - пишут в соцсетях.

От комментариев Кабанов отказывается. Фото: СОЦСЕТИ

От комментариев Кабанов отказывается. Фото: СОЦСЕТИ

Парадокс ситуации в том, что 5 мая на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов потребовал усилить информационно-разъяснительную работу в СМИ, поскольку социальные сети изобилуют свидетельствами нарушения самоизоляции.

- Много фейковых версий, что никакого вируса нет и все придумано. Понимаю, что осознание, что попали в сложную ситуацию приходит, когда касается только тебя, - подчеркнул глава региона.

Узнать точку зрения самого автора публикации не удалось. Он предпочитает не комментировать ситуацию и удалил свой рецепт от коронавируса вместе с фотографиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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