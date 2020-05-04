Не понимаем, откуда: в Крыму коронавирусом за сутки заболело еще шесть человек

Количество заболевших коронавирусом в Крыму продолжает расти с каждым днем. Так, на 4 мая 2020 года на заседании оперативного штаба сообщили о шестерых новых зараженных.

- У нас за истекшие сутки шесть заболевших. Три человека - это участники церковного хора в Сакском районе. Уже один источник заражения там был. Также инфекция подтвердилась у медсестры Сакской больницы. Это как раз та больница, которая оказывала помощь и контактировала с заболевшими. Один житель Симферопольского района - 27 апреля семья вернулась из Москвы. В данном случае с плановой операцией, там с пневмонией, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, еще одно заражение выявлено в Красноперекопском районе. Однако очаг не обнаружен.

- Хоть убейте, не понимаем, откуда оно. Значит, какое-то количество бессимптомников присутствует на территории Крыма. У них нет визуальных симптомов, но они передают инфекцию. Пока их состояние не ухудшится, мы эту ситуацию не увидим, - заключил глава Крыма.

Отметим, что по состоянию на 4 мая 2020 года количество зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 111 человек. Выписано 39 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Крыма: Нелегальные мини-отели заполнены туристами, несмотря на запрет

Приезжим грозят обсерватором, но это их не останавливает (подробнее)

Как симферопольцы на Первомай забыли про карантин: 10 самых показательных фото

Больше всего отдыхающих замечено в парке Битак и в районе Неаполя Скифского [фото] (подробнее)