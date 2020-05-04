2020-05-04T12:24:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Не понимаем, откуда: в Крыму коронавирусом за сутки заболело еще шесть человек

В Роспотребнадзоре не смогли определить новый очаг заражения
Надежда ДАЦЮК
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За сутки в Крыму стало на шесть человек больше заболевшихЗа сутки в Крыму стало на шесть человек больше заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заболевших коронавирусом в Крыму продолжает расти с каждым днем. Так, на 4 мая 2020 года на заседании оперативного штаба сообщили о шестерых новых зараженных.

- У нас за истекшие сутки шесть заболевших. Три человека - это участники церковного хора в Сакском районе. Уже один источник заражения там был. Также инфекция подтвердилась у медсестры Сакской больницы. Это как раз та больница, которая оказывала помощь и контактировала с заболевшими. Один житель Симферопольского района - 27 апреля семья вернулась из Москвы. В данном случае с плановой операцией, там с пневмонией, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, еще одно заражение выявлено в Красноперекопском районе. Однако очаг не обнаружен.

- Хоть убейте, не понимаем, откуда оно. Значит, какое-то количество бессимптомников присутствует на территории Крыма. У них нет визуальных симптомов, но они передают инфекцию. Пока их состояние не ухудшится, мы эту ситуацию не увидим, - заключил глава Крыма.

Отметим, что по состоянию на 4 мая 2020 года количество зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 111 человек. Выписано 39 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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