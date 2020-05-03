2020-05-03T14:25:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Крыма: Нелегальные мини-отели заполнены туристами, несмотря на запрет

Приезжим грозят обсерватором, но это их не останавливает
Анастасия ЖУКОВА
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Крымские горы и море все равно манят туристов - даже во время пандемии коронавирусаКрымские горы и море все равно манят туристов - даже во время пандемии коронавирусаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Нелегальные мини-отели в прибрежных поселках Крыма заполнены туристами, хоть власти и ужесточили режим всеобщей самоизоляции.

Так, с 1 мая все приезжие, у которых нет своего жилья на полуострове, отправляются в обсерватор на две недели. А те, у кого жилплощадь имеется, тоже должны соблюдать режим самоизоляции, как и крымчане: покидать свои квадратные метры разрешается только по особо важным поводам (выгулять собаку, сходить за продуктами, выбросить мусор).

Тем не менее, отдыхающие все равно массово едут на полуостров: власти фиксируют возросший пассажиропоток на Крымском мосту, а также увеличившееся количество авиарейсов в аэропорту Симферополя.

- Приезжих очень много, - констатировал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Незаконные мини-отели заполнены почти все. Кому война, а кому мать родна! Многие едут. Черноморский район - в каждом двое приезжие машины!

Аксенов воззвал к благоразумию владельцев теневых средств размещения и попросил их не пускать «заразу в дом, гоняясь за заработком». Он также поручил МВД изучить возможность тотального паспортного контроля в прибрежных поселках в ближайшие дни.

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подчеркнула, что контролировать количество приезжих и места размещения очень сложно. По ее словам, количество сил для проведения проверочных мероприятий несоизмеримо с количеством въезжающих на территорию региона.

Власти развернули четыре обсерватора для лиц, которые контактировали с зараженными, а также для приезжих. Новый обсерватор на 50 коек заполнили почти наполовину за одни сутки.

Прием туристов средства размещения в Крыму прекратили до 1 июня включительно. Нарушение грозит крупными штрафами и приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Республике Крым подтвердили 105 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов - на аппарате искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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