Как симферопольцы на Первомай забыли про карантин: 10 самых показательных фото

«Сиди дома и не слоняйся!» - под таким девизом живет вся страна. За соблюдением режима самоизоляции в Крыму, который продлен до 11 мая, бдительно следят сотрудники полиции.

Нашлось место и для любителей мотоциклов.Фото: Михаил ПАТЛИС

Первомай крымские стражи порядка отработали на полную катушку, если верить отчетам руководства МВД. Нашли 249 нарушителей.

Девушки в Симферополе очень красивы и привлекательны.Фото: Михаил ПАТЛИС

Но объять необъятное стражам порядка не удалось: в Симферополе было полно людей, отмечавших Первомай на свежем воздухе.

Горожане решили не изменять традиции и отметили Первомай на природе.Фото: Михаил ПАТЛИС

Особенно много отдыхающих заметил фотограф КП-Крым в парке Битак и в районе Неаполя Скифского.

А тем временем число заболевших в регионе с каждым днем увеличивается.

На улице отличный теплый день.Фото: Михаил ПАТЛИС

Небольшой ветер позволил запустить воздушного змея.Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе много красивых мест.Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе много красивых мест.Фото: Михаил ПАТЛИС

Горожане отметили Первомай вне дома.Фото: Михаил ПАТЛИС

Среди отдыхающих много детей и подростков.Фото: Михаил ПАТЛИС

Горожане гуляли до самого вечера.Фото: Михаил ПАТЛИС

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