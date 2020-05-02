Как симферопольцы на Первомай забыли про карантин: 10 самых показательных фото
«Сиди дома и не слоняйся!» - под таким девизом живет вся страна. За соблюдением режима самоизоляции в Крыму, который продлен до 11 мая, бдительно следят сотрудники полиции.
Нашлось место и для любителей мотоциклов.Фото: Михаил ПАТЛИС
Первомай крымские стражи порядка отработали на полную катушку, если верить отчетам руководства МВД. Нашли 249 нарушителей.
Девушки в Симферополе очень красивы и привлекательны.Фото: Михаил ПАТЛИС
Но объять необъятное стражам порядка не удалось: в Симферополе было полно людей, отмечавших Первомай на свежем воздухе.
Горожане решили не изменять традиции и отметили Первомай на природе.Фото: Михаил ПАТЛИС
Особенно много отдыхающих заметил фотограф КП-Крым в парке Битак и в районе Неаполя Скифского.
А тем временем число заболевших в регионе с каждым днем увеличивается.
На улице отличный теплый день.Фото: Михаил ПАТЛИС
Небольшой ветер позволил запустить воздушного змея.Фото: Михаил ПАТЛИС
В Симферополе много красивых мест.Фото: Михаил ПАТЛИС
В Симферополе много красивых мест.Фото: Михаил ПАТЛИС
Горожане отметили Первомай вне дома.Фото: Михаил ПАТЛИС
Среди отдыхающих много детей и подростков.Фото: Михаил ПАТЛИС
Горожане гуляли до самого вечера.Фото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU