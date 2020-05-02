2020-05-02T15:56:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Как симферопольцы на Первомай забыли про карантин: 10 самых показательных фото

Больше всего отдыхающих замечено в парке Битак и в районе Неаполя Скифского [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Горожанам по душе отдых на свежем воздухе.Горожанам по душе отдых на свежем воздухе.Фото: Михаил ПАТЛИС
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«Сиди дома и не слоняйся!» - под таким девизом живет вся страна. За соблюдением режима самоизоляции в Крыму, который продлен до 11 мая, бдительно следят сотрудники полиции.

Нашлось место и для любителей мотоциклов. Фото: Михаил ПАТЛИС

Нашлось место и для любителей мотоциклов.Фото: Михаил ПАТЛИС

Первомай крымские стражи порядка отработали на полную катушку, если верить отчетам руководства МВД. Нашли 249 нарушителей.

Девушки в Симферополе очень красивы и привлекательны. Фото: Михаил ПАТЛИС

Девушки в Симферополе очень красивы и привлекательны.Фото: Михаил ПАТЛИС

Но объять необъятное стражам порядка не удалось: в Симферополе было полно людей, отмечавших Первомай на свежем воздухе.

Горожане решили не изменять традиции и отметили Первомай на природе. Фото: Михаил ПАТЛИС

Горожане решили не изменять традиции и отметили Первомай на природе.Фото: Михаил ПАТЛИС

Особенно много отдыхающих заметил фотограф КП-Крым в парке Битак и в районе Неаполя Скифского.

А тем временем число заболевших в регионе с каждым днем увеличивается.

На улице отличный теплый день. Фото: Михаил ПАТЛИС

На улице отличный теплый день.Фото: Михаил ПАТЛИС

Небольшой ветер позволил запустить воздушного змея. Фото: Михаил ПАТЛИС

Небольшой ветер позволил запустить воздушного змея.Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе много красивых мест. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе много красивых мест.Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе много красивых мест. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе много красивых мест.Фото: Михаил ПАТЛИС

Горожане отметили Первомай вне дома. Фото: Михаил ПАТЛИС

Горожане отметили Первомай вне дома.Фото: Михаил ПАТЛИС

Среди отдыхающих много детей и подростков. Фото: Михаил ПАТЛИС

Среди отдыхающих много детей и подростков.Фото: Михаил ПАТЛИС

Горожане гуляли до самого вечера. Фото: Михаил ПАТЛИС

Горожане гуляли до самого вечера.Фото: Михаил ПАТЛИС

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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