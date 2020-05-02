В Крыму 1 мая режим самоизоляции нарушили почти 250 человек
Крымские полицейские оштрафовали около 250 нарушителей режима самоизоляции, покинувших свое жилье на Первомай.
- Основные наши наряды мы приблизили к популярным местам отдыха – водохранилищам, лесам, пляжам, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
Правоохранители взяли на особый контроль Ялту, приморские поселки. В итоге за один день выявлено 249 нарушений по статье 20.6.1 КоАП РФ – беспричинное нахождение граждан на улицах, несоблюдение режима самоизоляции.
- Факты задокументирован, будут составляться протоколы, - отметил руководитель МВД.
Всего прошедшие сутки сотрудники полиции проверили 903 объекта, так же они проконтролировали 265 лиц, которые сидят дома по предписанию Роспотребнадзора, нарушений выявлено не было.
На сегодня в РК зафиксировано 104 заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU