Нерабочие дни в Крыму до 11 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться

В Крыму, как и по всей России, из-за коронавируса продлены нерабочие дни до 11 мая 2020 года. Рассказываем, как будет соблюдаться режим самоизоляции и на кого распространяется.

ЧТО ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ

По большей части все требования режима всеобщей самоизоляции, который ввели в Крыму еще 2 апреля, сохраняются: выходить или выезжать из дома можно только при крайней необходимости (до ближайшего магазина, выбросить мусор или выгулять собаку), общественный транспорт ходит только утром и вечером. Рекомендуется соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию в 1,5 метра (между пассажирами в транспорте, в очереди перед кассой супермаркета и так далее).

Так что поездки к морю на майские отменяются. Власти Крыма призывают всех провести эти дни дома, чтобы количество заражений пошло на убыль. Только в таком случае с 12 мая крымчане смогут рассчитывать на поэтапное послабление режима самоизоляции.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Откроются парикмахерские и строительные магазины

Нерабочие дни продолжаются, но не для всех: с 1 мая дополнительно разрешили работать отдельным предпринимателям - правда, при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, введенных Роспотребнадзором во время режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

В частности, могут открыть свои двери салоны красоты, парикмахерские, мастерские по ремонту компьютерной техники, а также ателье, химчистки, прачечные. Можно торговать строительными материалами, электрокабельной продукцией, автомобильными деталями.

Полный перечень предприятий, которым разрешат работать, утвердят распоряжением Совета министров РК и опубликуют в ближайшее время.

Бизнесу придется подать уведомления о работе

Перед тем, как открыться, владельцам бизнеса нужно будет подать уведомления о начале своей работы. Эта бумага означает, что предприниматель ознакомился с требованиями Роспотребнадзора, не возражает против внеплановых проверок и готов соблюдать все правила работы в условиях пандемии.

Причем такие уведомления потребовали не только от вновь запускающихся отраслей, а и от других фирм, которые уже работали во время коронавируса (системообразующие предприятия и т.д.).

Список открывшихся предприятий передадут в МВД и другие ведомства для проведения проверок.

Всех приезжих отправят в обсерватор или заставят самоизолироваться дома

Чтобы Крым не стал Меккой для туристов на майские праздники, власти решили отправлять всех приезжих в обсерватор на две недели или выдавать предписания о самоизоляции.

Дома будут сидеть те, у кого здесь есть жилье. А те, у кого нет, отдохнут в обсерваторах до 14 мая.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение вынужденной мерой в рамках борьбы с эпидемией.

- Других эффективных мер предложить не сможем, - пожал он плечами на заседании оперативного штаба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/775973" frameborder="0"></iframe> Путин: Очень прошу воздержаться от походов в гости на майские праздники.

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