Погода на майские праздники в Крыму 2020: Переходим к настоящему лету

Погода на майские праздники в Крыму 2020 порадует жителей полуострова теплом. Температура воздуха будет колебаться днем от 20 до 27 градусов выше нуля. Особенно жарко будет в центральной части Крыма, а вот на побережье полуострова из-за холодного моря - немного прохладнее.

Как рассказала КП-Крым руководитель Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, уж 1 и 2 мая на полуострове ожидается теплая и сухая погода. Днем 20-25 градусов выше нуля, ночью – от 6 до 11 градусов.

С конца следующей недели в Крым могут прийти локальные дожди. Поэтому с 3 по 5 мая дневная температура воздуха составит от 18 до 23 градусов, а ночью начнет теплеть – 10-15 градусов выше нуля.

Дожди в эти дни вероятнее всего пройдут над теми регионами Крыма, где будет теплее всего.

По-настоящему летняя погода придет в Крым с 6 по 9 мая. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Именно такое потепление обещает послеобеденные дожди и даже грозы.

- Теплее всего будет в Симферополе, Бахчисарайском районе, Джанкое и Красногвардейском районе. Переходим к настоящему лету. А вот на побережье будет менее тепло, потому что морская вода еще не прогрелась, - объяснила Татьяна Любецкая.

Отдельно заметим, что в Крыму действует режим обязательной самоизоляции. Его продлили и на майские праздники. Более того, леса Крыма закрыты для посещения из-за высокой пожароопасности. Лесники и полиция регулярно ловят любителей шашлыков по всему полуострову. Нарушителей штрафуют на крупные суммы денег.

Во время недавнего обращения к гражданам, президент Владимир Путин попросил россиян найти в себе силы и не покидать свои дома без особой необходимости. Так что, не смотря на теплую погоду, от поездок на море и побережье лучше отказаться.

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