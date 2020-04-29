План выхода из режима самоизоляции в Крыму: Когда будет подготовлен и начнет действовать

План по выходу крымской экономики из режима самоизоляции власти представят 6 мая, после аналогичных решений Кабинета министров РФ.

С 1 мая к работе допускаются предприятия, компании и индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги в сфере красоты; ремонту компьютеров и бытовой техники; ремонту обуви, ателье, химчистки; магазины стройматериалов, сантехники, хозтоваров, бытовой химии и садовые центры; магазины автозапчастей и ГСМ.

- Мы договорились, что режим работы сферы услуг осуществляется по записи, чтобы легко это было проверить, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - В тех случаях, где проверка будет затруднена, короткое объяснение с возможностью проверить данные.

Режим ограничений на передвижение остается прежним. Сотрудники МВД как и прежде будут проверять документы и основания для нахождения в общественных местах, и если речь идет о посещении парикмахерской в другом районе города, то патрульные смогут по телефону узнать, насколько это соответствует действительности и есть ли в журнале записи ваша фамилия.

Перечень сфер деятельности, которые с 1 мая возобновляют работу, будет отражен в распоряжении Совмина Крыма.

Все предприниматели обязаны направить уведомление о готовности начать работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Это можно сделать на портале правительства.

В течение суток уведомление будет проверено на достоверность данных и предприятие войдет в сводный перечень, который появится на правительственном портале и станет подтверждением законности работы.

- Перечень будет использоваться надзорными и правоохранительными органами при проведении проверок, - уточнил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Кроме того, с 1 мая все без исключения предприятия, включая системообразующие, обязаны отправить уведомления об осуществлении деятельности в период повышенной готовности.

До 12 мая перечень разрешенных видов деятельности останется неизменным. Его расширение станет возможным по итогам первой недели мая и решениям Кабмина РФ.

Также от федерального центра власти Крыма ждут решений по арендаторам торговых и производственных площадок в частных объектах недвижимости. Многие предприниматели жалуются, что с них требуют уплатить аренду, тогда как с 28 марта они вынуждены прекратить деятельность.

При этом владельцы недвижимости уже получили льготы по уплате земельных и имущественных налогов.

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