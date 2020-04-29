Приехавших на майские праздники в Крым туристов изолируют в санатории на 2 недели

Всех, кто приедет в Крым на майские праздники и не будет иметь на полуострове собственного жилья или местной прописки, ждет двухнедельная изоляция в обсерваторе.

- С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 дней, все, не имеющие крымской прописки и собственности на территории республики будут помещены в обсерватор на две недели, - сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции глава Крыма. - Это вынужденная мера, и ни в коем случае это не говорит об отношении к гостям Крыма. Сегодня в рамках борьбы с эпидемией других эффективных мер предложить не сможем. Поэтому все, кто прибудет, сразу до 14 мая в обсерватор.

В последнее время пассажиропоток в Крым резко снизился. В основном на полуостров из других регионов прибывают сами крымчане, приезжих относительно немного. Тем не менее, для их размещения нужны новые обсерваторы. Сегодня Роспотребнадзор рассматривает возможность использовать под изоляцию приезжих санаторий «Мисхор» на Южном берегу Крыма.

- Мы понимаем, что такое большое количество праздников, и с учетом того, что мы видим на улицах по не соблюдению требований самоизоляции, приведет к тому, что мы будем иметь не очень хорошую картину после майских праздников. Причем не сразу, а через две недели, - подчеркнула руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По действующему указу прибывающие в Крым из других регионов подлежат самоизоляции на 14 по месту нахождения, либо в обсерваторе. Обязательная изоляция под медицинским наблюдением распространялась на приезжих из-за рубежа.

Напомним, решением президента РФ с 1 по 11 мая объявлены выходными нерабочими днями.

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