Продление нерабочих дней в Крыму до 11 мая 2020 года: Отменять ограничения начнут постепенно после майских праздников

Нерабочие дни в Крыму, как и по всей России, продлили до 11 мая по решению президента РФ Владимира Путина.

Глава государства объявил об этом на совещании с главами регионов во вторник, 28 апреля. Он отметил, что несмотря на всеобщее желание поскорее прекратить всеобщие неудобства, делать этого пока нельзя.

- Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, - заявил Путин и призвал всех граждан страны соблюдать режим самоизоляции.

Таким образом, вдобавок к уже имеющимся майским праздникам добавились еще выходные дн с 6 по 8 мая.

Каким образом страна будет выходить из режима всеобщей самоизоляции, правительство решит до 5 мая. К этому времени федеральные власти совместно с губернаторами подготовят рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента и подчеркнул, что вся страна находится перед самым напряженным и ответственным этапом работы по борьбе с коронавирусом.

Отмена ограничений с 12 мая будет вводиться постепенно, каждый регион примет свои решения в зависимости от количества заболевших и темпов распространения инфекции.

- Поэтому, повторюсь, очень важно на протяжении предстоящих праздников соблюдать рекомендации специалистов и органов власти, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Он также отметил, что в регионе продолжат наращивать мощности системы здравоохранения, чтобы она работала, как единый механизм.

- Это ключевая задача Правительства Республики Крым, - заверил глава республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/775964" frameborder="0"></iframe> Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.С учетом всех майских праздников период нерабочих дней в России продлится до 11 мая включительно

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