В Крыму коронавирусом заразились певцы церковного хора

В Крыму идет рост заболеваемости коронавирусом. Так, 2 мая стало известно о четырех новых случаях заражения.

- Трое заболевших обратились за медпомощью в связи появлением клинических симптомов ОРВИ. Один из них - ребенок, прибывший из Читы. Также заразились два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. - Один случай выявлен в результате проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденному случаю COVID-19.

Всех заразившихся госпитализировали – они проходят лечение в инфекционных отделениях медучреждений.

Крымские санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование, чтобы как можно четче определить всех, кто контактировал с заболевшими, чтобы принять соответствующие меры.

Близких, как правило, помещают в обсерваторы, дальние контакты оказываются на карантине и под наблюдением медиков в домашних условиях.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции: 21 – «заграничные», 11 привезли из субъектов Российской Федерации, 72 случая – местные, доморощенные.

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