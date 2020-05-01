Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 1 мая 2020 года увеличилось до 100 человек

В Крыму продолжает расти количество зараженных коронавирусом, их становится больше день ото дня. Так, 1 мая 2020 года на заседании оперативного штаба власти объявили о 8 новых случаях заражения.

Семерых из них специалисты нашли благодаря эпидемиологическому расследованию: крымчане контактировали с ранее зараженными.

- Четверо связаны со случаями по семейным очагам; двое – медработники, выявленные при обследовании как контактные лица; одна прибыла с территории Украины, обследована на десятый день медицинского наблюдения в соответствии с действующими протоколами. Еще одна заболевшая – медицинский работник, которая обратилась самостоятельно с симптомами респираторных инфекций, - написал глава РК Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

Заболевшие лежат в инфекционных отделениях разных больниц, получают необходимое лечение. Роспотребнадзор теперь уже проводит эпидрасследование в отношении этих больных и определяет круг их контактных лиц.

Близких помещают в обсерваторы, дальние контакты оказываются на карантине и под наблюдением в домашних условиях.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировали 100 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщалось, трое пациентов - в тяжелом состоянии.

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