Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 мая 2020: Появились первые тяжелые пациенты, полиция вышла в рейды на майские

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ПЕРВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ

В Крыму сейчас три пациента с коронавирусом, которые тяжело переносят заболевание.

Все они получают кислород, а 95-летняя пациентка из Алушты - и вовсе на аппарате искусственной вентиляции легких.

Всего в Крыму зарегистрировали 92 случая коронавирусной инфекции, 35 человек уже выписали. 47% зараженных переносят вирус вообще без симптомов, а вот у 10% развивается пневмония.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФИЛЬТР

С сегодняшнего дня полиция Республики Крым пообещала «максимально фильтровать и разворачивать обратно» всех, кто приезжает на полуостров без причины.

Если у вас нет здесь жилья, то даже не стоит и пытаться: либо развернут на границе региона, либо отправят на 14 дней в обсерватор под медицинское наблюдение.

Каждые сутки сотрудники МВД составляют по несколько сотен протоколов на нарушителей режима самоизоляции. А всем приезжим указом главы РК предписано теперь сидеть дома.