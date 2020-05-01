2020-05-01T00:24:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 мая 2020: Появились первые тяжелые пациенты, полиция вышла в рейды на майские

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 1 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму продолжается режим всеобщей самоизоляцииВ Крыму продолжается режим всеобщей самоизоляцииФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ПЕРВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ

В Крыму сейчас три пациента с коронавирусом, которые тяжело переносят заболевание.

Все они получают кислород, а 95-летняя пациентка из Алушты - и вовсе на аппарате искусственной вентиляции легких.

Всего в Крыму зарегистрировали 92 случая коронавирусной инфекции, 35 человек уже выписали. 47% зараженных переносят вирус вообще без симптомов, а вот у 10% развивается пневмония.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФИЛЬТР

С сегодняшнего дня полиция Республики Крым пообещала «максимально фильтровать и разворачивать обратно» всех, кто приезжает на полуостров без причины.

Если у вас нет здесь жилья, то даже не стоит и пытаться: либо развернут на границе региона, либо отправят на 14 дней в обсерватор под медицинское наблюдение.

Каждые сутки сотрудники МВД составляют по несколько сотен протоколов на нарушителей режима самоизоляции. А всем приезжим указом главы РК предписано теперь сидеть дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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