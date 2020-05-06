Майские каникулы в Крыму выльются в рост заражений коронавирусом

Последствия выхода из режима самоизоляции на майские праздники в Крыму приведут к резкому скачку заболеваемости коронавирусом уже к 20 мая. Причем это будут единичные очаги, источники заражения которых отследить будет крайне сложно.

- Население не видит угрозы, несмотря на все обращения, цифры, и погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать, - подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - К сожалению, нарушение режима самоизоляции мы можем видеть ростом цифр заболеваемости к 20 мая.

По словам Пеньковской, прогнозируется рост в геометрической прогрессии очагов с одним случаем заражения. С учетом бессимптомного течения такие очаги могут привести к массовым инфекционным вспышкам.

- Мы имеем значительный рост заболеваний за последнюю неделю, - добавила руководитель управления. - Мы это прогнозировали и говорили, что до подъема заболеваемости мы не дошли, и все принимаемые меры адекватны ситуации.

По данным МВД, за неделю майских выходных составлено свыше 2 тысяч протоколов на граждан, нарушающих режим самоизоляции. Много жалоб поступает на страницы в соцсетях главы Крыма на компании, распивающих спиртное под окнами многоэтажек.

Всего на 6 мая в регионе зарегистрировано 160 случаев коронавирусной инфекции. Из них на лечении 118 человек, выздоровело - 41. Одна заболевшая скончалась.

Из всех зарегистрированных случаев 21 завезены из-за границы, 17 - из субъектов РФ. 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 100 - по контакту с заболевшими. Самый массовый очаг распространения инфекции - 34 подтвержденных случая в горбольнице Алушты, в том числе у 10 медицинских работников.

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