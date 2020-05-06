Больница Алушты стала очагом массового заражения коронавирусом

За сутки количество заболевших коронавиурсом в Крыму увеличилось на 32 человека. Очагом массового распространения инфекции стала городская больница Алушты - за время обсервации с 26 апреля там заразились 34 человека, в том числе 10 врачей.

- Начато служебное расследование Минздравом РК, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Выезжает комиссия для проверки использования медиками средств индивидуальной защиты - очаг серьезный. Решение об остановке больницы в целом не принимается.

Больных covid-19 из Алушты отправят в инфекционный госпиталь Симферополя, развернутый в 7-й городской больнице. Остальных пациентов и медработников поместят в обсерватор на 14-дневный карантин.

Напомним, в отделении терапии на изоляции находились 19 человек. Общее количество положительных проб говорит о том, что инфекция перешла на другие отделения.

- Алуштинский пример должен стать настороженным образцом, как использовать средства индивидуальной защиты - правильно надевать, снимать и утилизировать, - считает Романовская.

Клинических проявлений у вновь выявленных больных не было. Их обследовали на десятый день нахождения в обсервации, как того требует протокол Роспотребнадзора. Такая вспышка инфекции в условиях обсерватора в Крыму зарегистрирована впервые с начала введения режима повышенной готовности к ЧС.

- Надо разобраться в деталях, почему такое большое количество заражений, - указал глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего на 6 мая в регионе зарегистрировано 160 случаев коронавирусной инфекции. 41 человек выписаны после курса лечения. Тяжелых два пациента, в том числе 95-летняя женщина из Алушты, которая с 26 апреля находится на искусственной вентиляции легких.

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