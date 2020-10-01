«Умер на руках у деда»: Подробности смертельной драки в центре Симферополя

Драка произошла в ночь с 19 на 20 сентября. Фото: Скриншот из видео

Накануне крымских пользователей социальных сетей шокировала видеозапись с наружных камер наблюдения: в самом центре Симферополя трое уроженцев Кавказа беседуют около кафе с молодым человеком, вдруг один из них наносит парню сокрушительный удар в челюсть, симферополец падает навзничь. Подпись под видео гласит, что пострадавший умер.

Этот инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. 20 сентября Артем Кузнецов возвращался в свою квартиру на Набережной из магазина. Около одной из забегаловок к нему пристали несколько парней. О чем они говорили - остается загадкой, но итогом непродолжительной беседы стал смертельный удар.

- Они, видимо, начали к нему приставать: как-то не так посмотрел или не так прошел, ну и началось, - говорит КП-Крым *Павел, близкий друг Артема. - Конкретно из-за чего все случилось - никто не знает.

Лежавшему без сознания Артему пытались помочь: мимо проходила студентка Медицинской академии Елизавета. Будущий врач моментально кинулась оказывать парню первую помощь, но зачинщики драки не подпускали девушку к Артему.

Как рассказали близкие друзья парня, сам бы Артем в драку не полез. Фото: Личная страница в социальных сетях Артема Кузнецова

- Это было примерно в час или два ночи. Мы с подругой мимо проходили. Увидели, что там какие-то разборки. Когда услышали громкий хлопок, я обернулась и увидела, что один парень лежит на асфальте, а остальные стоят над ним, - вспоминает Елизавета в беседе с КП-Крым. - Я, как будущий врач, решила вернуться и оказать первую помощь, но меня пытались остановить.

Девушка утверждает, что от компании кавказцев пахло алкоголем, вели они себя агрессивно. Скорую помощь никто так и не вызвал, но Лизе удалось привести пострадавшего в чувства, и спустя некоторое время он ушел домой на своих ногах.

Утром следующего дня Артем обратился в 6-ю городскую больницу Симферополя.

- Там ему сделали рентген и отправили лечиться домой. Поставили диагноз левосторонняя гематома, ушиб головы и шеи, - рассказывает КП-Крым Ольга, девушка Артема. - Позже вскрытие показало, что у него был перелом основания черепа...

Ольга не виделась с Артемом после драки, поскольку была в отъезде. О случившемся она узнала от близких.

Когда парень вернулся домой из больницы ему стало плохо: он начал задыхаться, а изо рта пошла пена.

- Артем жил с дедушкой-ветераном, ухаживал за ним пока мать была в Германии. На руках деда он и умер, - рассказывает КП-Крым *Евгений, сосед Артема. - Я не понимаю, как после обследования в больнице врач просто отпустил его домой?

Этим делом уже занимается прокуратура. Родные и близкие написали несколько заявлений в надзорное ведомство, но правоохранители комментарии пока не дают.

- Пока ничего сказать не можем. Только начали расследование, - сообщили «Комсомолке» в Следственном комитете.

Самого Артема похоронили неделю назад. Мать парня вернулась в Крым и до сих пор не может прийти в себя. Чтобы придать тело сына земле, женщина преодолела три страны.

Теперь силовикам предстоит выяснить все детали случившегося и понять, действительно ли тот удар около забегаловки стал для Артема роковым. Более того, следователям придется разобраться с медиками, которые, по словам родных парня, отпустили человека с переломом черепа домой.

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