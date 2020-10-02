«Это комично»: В Крыму оценили новый пакет санкций Евросоюза

Крымский мост полностью сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Санкции, которые ввели представители Евросоюза против компаний и сотрудников, строивших Крымский мост, не являются сюрпризом. Это лишь продолжение политики, которую диктуют в США. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее ЕС внес в черный список двух человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Находящимся в этом списке нельзя заезжать в страны Евросоюза, а их активы в европейских банках подлежат заморозке. Европейскому бизнесу нельзя вести дела с компаниями, которые находятся под санкциями. В черном списке оказался замдиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и Александр Ганов, руководящий компанией «Гранд сервис экспресс». Среди компаний это «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск», «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

- Введение новых санкций ЕС против конкретных физических и юридических лиц, связанных со строительством Крымского моста, каким-то сюрпризом не является. И, в общем-то, назвать новым витком санкционного давления на Россию это тоже невозможно. Но это отражает политику ЕС в отношении процессов, происходящих в Республике Крым. Хотя, конечно, комично вводить санкции против объекта, который давно достроили, - отмечает эксперт.

При этом Ганжара подчеркивает, что многие страны уже выступают за отмену санкций, хотя ограничения пока будут сохраняться, ведь санкционная политика «навязана Евросоюзу со стороны США».

- Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й годовщине создания Генассамблеи ООН, сказал важные слова относительно того, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции нужно отходить от санкций и от наносящего вред мировой экономике процесса. Однако пока остановить этот процесс невозможно, - заключает эксперт.

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