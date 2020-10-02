По графику или по справедливости: Жителей Симферополя возмущает неравномерная подача воды

Три водохранилища Симферополя дают около 50 тысяч кубов в день Фото: Анна КИРИЕНКО

Жителей Симферополя возмущает неравномерная подача воды в дома: одни получают ее по графику, другие совсем не испытывают дефицита. Такая несправедливость, по мнению горожан, объясняется наличием среди жильцов важных персон и чиновников, уж им то воду точно не отключают.

- Сети строились по проектам давно минувших лет, и технические условия выдавались с учетом снижения стоимости строительства, поэтому если была возможность подключать напрямую к водоводам, то это делалось, - объясняет начальник ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Город разрастался, увеличилось население. Стали строится дома, где разрешения выдавались с условием обустройства резервуаров чистой воды и районных насосных станций.

Перекладывать сейчас трубы и устанавливать вентили там, где идет прямая врезка в магистраль, никто не будет. Ремонтные бригады заняты на прорывах, а строители заливают бетонные основания под новые насосы Межгорненскго гидроузла, чтобы к ноябрьским праздникам дополнительно дать городу 10 тысяч кубов воды в сутки.

С существующей дискриминацией водоподачи придется смириться, и чтобы отвести от себя праведный гнев, «Вода Крыма» опубликует улицы и номера домов, где вода есть круглосуточно. Видимо, чтобы горожане знали, в чьи двери стучаться с просьбой постирать белье или помыться.

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ

Настоящий переполох случился 1 октября, когда стало известно об отключении воды на сутки в связи с плановыми ремонтными работами на КрымТЭЦ. Горожане оборвали телефон Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) - к утру 2 октября звонков и обращений было больше 300.

О том, что воду отключат на 24 часа сообщалось на официальных сайтах и в информационных лентах. Но обнаружив пустые краны в назначенное по графику время, симферопольцы поддались панике. Чтобы этого не случилось еще раз, заранее информируем - на следующей неделе (8 октября в четверг) на КрымТЭЦ будут проводится профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону, и половина Симферополя на сутки останется без воды.

По-прежнему ее нет в пригородных поселках и на верхних этажах многоэтажек. Жители Комсомольского, Грессовского и Аэрофлотского, а также микрорайона Героев Сталинграда получат воду только после подключения к скважине в Веселом, для чего идет замена 1 км трубы. До тех пор администрация Симферополя, кроме «точек выдачи воды», ничего предложить не может. Причем их наполнение носит заявительный характер - без звонка в ЕДДС автоцистерна не приедет.

- Ожидаем, пока не позвонят, воду не везем, - оценил действия городских властей глава Крыма Сергей Аксенов. - Если бак пустой и то зачем ждать, пока кто-то из граждан позвонит? Не нужно, чтобы это было хаотично, по 500 звонков. Один ответственный - председатель ТСЖ или МКД, с которым держать связь.

ЗИМА БЛИЗКО

За неделю воду заливали в 34 емкости из 130. Заявки поступают из Каменки, Белого, Хошкельды, микрорайона Красная горка. Без воды сидят жители Давыдовки и Строгановки. Но в большинстве своем они хотят подворовой подвоз автоцистернами, чтобы сразу наполнять баки, а не таскать на своем горбу через всю деревню ведра и баклажки.

- Мы не можем подворовой, к сожалению, - в очередной раз признал глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов. - Вода есть в емкостях, и мы мониторим наполнение.

С первыми заморозками «точки выдачи воды» работать перестанут. Как тогда обеспечивать население - власти не знают. В дороге 10 новых водовозок по 10 кубов. Каждая будет развозить воду по графику в разные района города и пригорода. Осталось только издать распоряжение, что во время подвоза воды горожане освобождаются от работы, чтобы успеть сделать запас.

Тем временем за 5 дней благодаря графикам подачи воды сэкономили 300 тысяч кубометров. Не такая существенная экономия в сравнении с эмоциональным напряжением горожан и негативными отзывами в социальных сетях: почему за 6 лет задача водообеспечения Симферополя не была решена? Вопрос остается открытым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деньги есть, ждать нечего: Аксенов пообещал решить все технические проблемы с подачей воды

Если вода по трубам сама не доходит, должен быть подвоз (подробнее)

В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

Уникальный для России проект будет реализован по поручению президента (подробнее)

Засуха поставила под угрозу начало отопительного сезона в Крыму

Для теплосетей одного Симферополя нужно 25 тысяч кубометров воды (подробнее)

Сухая погода - сухие краны: Без воды остается все больше районов Крыма

Курортная Алушта готовится перейти на график по примеру Симферополя (подробнее)