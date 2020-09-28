Деньги есть, ждать нечего: Аксенов пообещал решить все технические проблемы с подачей воды

Подача воды по графику дает экономию 35 тысяч кубометров в сутки Фото: Михаил ПАТЛИС

Уже месяц столица Крыма живет по графикам подачи воды. Стирку, уборку, мойку посуды и приготовление еды приходится синхронизировать с наличием воды в кране. Хорошо, когда она есть в обозначенное время. А если нет, то где ее брать? Власти уверяют, что должны подвозить - либо на дом, либо в «точки выдачи воды», которые расставлены во всех микрорайонах города и поселениях пригорода.

Ограничение подачи «Вода Крыма» ввело с 24 августа. Цель - снизить суточное потребление со 160 тысяч кубометров до 100 тысяч. По факту в Симферополь и пригород подается 125 тысяч кубометров воды. Причем почти половину качают из-под земли, поскольку водохранилища пустые - из Симферопольского и Партизанского скоро поднимать будет нечего, а из Аянского по трубам идет муть.

- Аянское водохранилище вообще было спроектировано без очистных, - говорит директор «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Вода, которая скапливается в теле водохранилища, она тут же по трубе поступает напрямую потребителям. Мутность составляет 84 мг на литр. От Марьино до Беспалова нужно устанавливать и чистить фильтры в домах - других очистных нет.

Сейчас идет перекладка труб и монтирование площадок для насосов, чтобы перевести пригородные поселки на скважины. Монтаж и строительство займут около 50 дней, и к ноябрю должны успеть. Параллельно идет бурение новых скважин, чтобы дать городу дополнительный источник 10 тысяч кубометров воды в сутки. Хуже дела в пригороде - там скважины давно находятся в частной собственности, и делиться водой просто так хозяева не хотят.

- Вода стратегическое сырье и запас. Если есть недопонимание с собственниками, подключайте прокуратуру, - говорит глава Крыма Сергей Аксенов. - Но водоснабжение - это общее дело, и вода для всех, а не в чьей-то собственности. Не будет ни одной скважины, где отказывают в подаче воды людям. Принимайте административное решение о принудительном выкупе.

Во многие садовые товарищества, которые на деле являются жилыми кварталами пригорода Симферополя, вода просто не доходит - по магистральному водопроводу ее разбирают гораздо раньше. Подворовой подвоз организован далеко не везде, и жители жалуются, что сутками сидят без воды. Районная администрация видит решение проблемы в установке дополнительных емкостей с водой, откуда ее придется таскать на себе в ведрах и баках. Такая перспектива устраивает далеко не всех - есть договоры на предоставление услуг, и если поставщик оказывается не в состоянии его выполнить, должен об этом заявить.

- Там, где технические моменты, нечего ждать - деньги есть, - уверяет Аксенов. - Готовы любую технику в любом количестве приобрести. Точность подачи воды, соблюдение графиков, качество воды. Про подвоз и говорить не хочу, все должно быть организовано.

Тем не менее, к 1 октября в Строгановке, Мирном и Давидовке поставят дополнительные емкости и на этом поставщик считает свои функции выполненными.

В Симферополе из 45 высоток, где вода не доходит до верхних этажей, часть уже вошла в график. Оказалось, что проблемы не столько в низком давлении, сколько в дырявых сетях, забитых фильтрах, закрытых вентилях и незакрытых задвижках. После замены насосов и установки дополнительного дизель-генератора район Красной горки получил воду. Еще несколько суток понадобится, чтобы промыть трубы, и до тех пор качество воды будет низким.

На ржавчину из-под крана жалуются жители микрорайона Марьино, есть проблемы с давлением в сетях на Проспекте Победы, улицах Куйбышева и Лермонтова. На улице Студенческой с вечера пятницы из-за аварии отсутствовало водоснабжение вплоть до понедельника. Но в городской администрации уверяют, что отсутствие воды в кранах компенсируют водовозками. И не стоит горожанам жаловаться, что таскать емкости на себе тяжело - в волонтерский штаб за помощью никто не обращается.

В целом за каждым районом есть ответственный от «Вода Крыма» и горадминистрации, так что синхронность специалистов и ответственных чиновников не высоте. Как это синхронизировать с графиком своей жизни - личное дело симферопольцев.

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