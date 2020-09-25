В поселке Николаевка построят опреснительную станцию для Симферополя

Водохранилище Симферополя не может обеспечить горожан водой Фото: Михаил ПАТЛИС

В курортном поселке Николаевка на берегу Черного моря построят первую опреснительную станцию для Симферополя. Об этом на совещании по водоснабжению столичного региона сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В течение двух недель федеральным правительством по поручению президента будет предложено решение, связанное со строительством опреснительной установки для Симферополя, - отметил он. - Установка будет строиться в поселке Николаевка на берегу моря, прямая линия (до Симферополя, - прим. ред.) 30 километров. Могу сказать, что в стране таких проектов никто никогда не реализовывал, и, по сути, решение, которое будет принято здесь, уникальное и сделано впервые в истории.

До строительства опреснительной станции Симферополь и его округа будут запитаны от подземных источников. По словам Аксенова, в январе-феврале дополнительно из трех водозаборов в сутки поступит 40 тысяч кубометров воды и еще 10 тысяч из новых скважин.

Обсуждается возможность доочистки канализационных стоков, которые сейчас попадают в реку Салгир в объеме 70 тысяч кубометров в сутки, с закачкой этой воды в Межгорный узел.

По оценке главы Крыма, ситуация с водоснабжением аналогичная всем ЧС, который Крым пережил за последние годы, и если потребуется, со следующей недели ежедневно в прямом эфире будет проходить оперативный штаб по воде для информирования населения.

- Уже натренировались, каждый год какая-то ЧС, - подчеркнул Аксенов. - Пока точка отсчета, когда ситуация должна разрядится даже если не будет никаких осадков, примерно март месяц.

Сейчас водоснабжение Симферополя и пригорода идет по графику за исключением 45 домов, куда вода не поступает на верхние этажи из-за низкого давления в сетях. В подвалах таких многоэтажек управляющие компании врезают краны на водопроводных трубах, чтобы жители набирали воду в емкости.

Из 131 емкости, установленных в городе, автоцистернами заполняют только 31. Остальные не востребованы. Обработку баков проводят препаратом «Аэрол», забор проб не показал наличие патогенной флоры.

По оценке экспертов, большой расход электроэнергии потребует для опреснения морской воды строительства атомной электростанции в Крыму. Сама площадка под установку будет стоить 20-30 миллиардов рублей. Добавить к этому подачу воды в магистраль и утилизацию полученного минерального осадка, и стоимость одного кубометра станет неподъемной для потребителя.

Но даже при наличии финансов вопрос упирается в технологии - отечественных разработок по опреснению морской воды в больших объемах нет. Самая мощная установка сейчас работает в Казахстане и дает около 20 тысяч кубометров в сутки. На Кубани власти Геленджика решились на установку переработки 10 тысяч кубометров, что для нужд Симферополя не подходит. Окончательное решение с определением источников финансирования за федеральным центром.

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