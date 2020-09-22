От опреснителей не уйти: Ученые рассказали, как вернуть воду в Крым

Крымчанам не избежать установку опреснителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, с каждым годом на полуострове оставалось все меньше воды. Редкие дожди не смогли исправить ситуацию с засухой. В итоге 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет.

По мнению Татьяны Бобры, заведующего кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета, чтобы избежать катастрофических потерь воды в этом году, начинать экономить столь ценный ресурс нужно было еще в 2016 году, но выход есть и сейчас.

Из-за того, что существует климатическая цикличность, засушливые периоды с наименьшим количеством осадков иногда происходят.

- 2016-й год, по всей вероятности, был последним из цикла, когда было больше осадков, поэтому тогда мы и не почувствовали водную проблему так остро, как сейчас, - отмечает Бобра.

Затем началась череда сухого цикла, ведь в 2017-2019-м годах такого количества осадков уже не было, а воду крымчане продолжали использовать в прежних объемах.

- 2020-й год стал пиковым, когда уровень воды в наших водохранилищах практически достиг критической красной линии. По сути, еще в 2016-2017 г.г. нам надо было разработать водную стратегию региона и озаботиться вопросами экономии в условиях наступающего дефицита, разработать программы и сценарии оперативных действий на случай ЧС, - подчеркивает специалист.

Чтобы в дальнейшем объем воды находился на одном уровне, крымчанам предстоит познакомиться с системой опреснения.

- Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды дефицита, - объясняет Бобра.

Использовать питьевую воду в промышленности - недопустимо. В таком случае нужно переходить на иную систему землепользования, вводить оборотное водоснабжение, использовать очищенные сточные и опресненные воды.

- Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности, - заключила Татьяна Бобра.

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