Сухая погода - сухие краны: Без воды остается все больше районов Крыма

Одна емкость стоит 22 тысячи рублей, а на город их закупили 130 штук Фото: Анна КИРИЕНКО

Чем меньше осадков в Крыму, тем шире становится карта опустевших водоводов. Уже в 29 населенных пунктах по трубам нечего качать - скважины пересохли. С 23 сентября на подачу воды по графику переходит Алушта. Пока курорт ограничится снижением давления в сетях в ночные часы, но если Изобильненское водохранилище не получит притоков, после нового года придется урезать паек и переходить по примеру Симферополя на «точки выдачи воды» - 10 кубовые бочки со множеством краников. В некоторых районах столицы такие «точки» остались единственным источником воды.

ВЫСОТКАМ НЕ ХВАТАЕТ НАПОРА

Жителям 45 высотных домов не повезло: выше 5-го этажа вода не поднимается, давления в сетях не хватает. Городские власти не придумали ничего лучше, чем смонтировать накопительные емкости в подвалах таких домов, чтобы таскать воду на верхние этажи было не так тяжело.

Одиноким старикам и инвалидам даже обещают выделить волонтеров-водоносов, а остальным придется развивать мускулатуру и считать, сколько нужно ведер, чтобы наполнить одну ванную. К слову, автоматические стиральные машины тоже придется сменить на ручной труд.

- У нас Красная горка проблемный район, Белла Куна, Донская, Глинки, где давление не доходит до верхних этажей, - отмечает глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Жители просят о том, что даже если вода будет в сутки час или два, то хочется, чтобы она была из крана.

Из-за аварии на магистральной трубе без воды выходные дни провел микрорайон Ковыльная и Белла Куна. В диализный центр «Крым», куда теперь свозят всех страдающих почечной недостаточностью, воду пришлось подвозить автоцистернами. Двое суток длился ремонт, и только к утру понедельника аварию удалось ликвидировать.

Симферопольцы в сосетях демонстрируют водяные фильтры, снятные с труб. Фото: Хисматуллин/facebook

Уже шестые сутки идет промывка сетей на улицах Донская и Общественная после попадания в водовод канализационных стоков. Дезинфекцию хлором проводили трижды, и результаты исследований воды будут известны со дня на день. Без соответствия ГОСТу в жилые дома ее подавать нельзя.

Готовится к запуску новая насосная станция в микрорайоне Красная горка. Ее запуск решит проблемы с подачей воды в этом микрорайоне, откуда поступает много жалоб и заявок. Если при заполнении трассы не будет порывов, вода начнет поступать в дома жителей улиц Общественная, Донская, Чонгарская, Гастелло, переулка Стрелковый. Но это в том случае, если будет, что подавать.

ПРИГОРОД ПЕРЕВЕДУТ НА СКВАЖИНЫ

- Труба, которая идет с Петровских высот, где-то там прорыв. Диспетчерские пока его не обнаружили, но вечером в воскресенье был столь великий водозабор, что впервые за долгое время в резервуары не пришла вода, попутные все отобрали, - сетует директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Все жалобы попадают от жителей Киевского района, куда вода не попадает из западных водозаборов. Поэтом будем отключать от магистралей ГРЭС, Комсомольское, Молодежное, Аэрофлотское, Аграрное, новый район у 7-й горбольницы и переводить их на скважины и источники. Тем самым мы должны на несколько тысяч кубов в сутки увеличить подачу на Киевский район.

Чтобы реализовать задуманное водохозяйственникам нужно проложить 1 км трубы и смонтировать два мощных насоса для перекачки воды. Параллельно готовят насосную станцию для управления скважинами, пробуренными в районе села Табачное Бахчисарайского района. Они дадут Симферополю дополнительно 10 тысяч кубометров воды в сутки. Пока же столице подают по 125 тысяч кубометров вместо 160 тысяч - 74 тысячи выкачивают из водохранилищ и еще 51 тысячу из артезианских скважин.

Цвет фильтров говорит о качестве воды, которуюсимферопольцы получают как питьевую. Фото: Усатенко/facebook

Без воды остались и ближайшие к Симферополю поселки, где центральное водоснабжение привязано к столичным магистралям. Из-за низкого давления в сетях в пригород вода просто не доходит, и районная администрация решила установить емкости.

- Люди просят, чтобы подключили второй насос, но, к сожалению, возможности нет, - считает глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов. - Предусмотрели установку емкостей и параллельный подвоз воды.

МОЙТЕ СЕТИ, ГОСПОДА

С емкостями, как показал столичный опыт, расчеты не совпадают с реальным потреблением. За месяц использования коммунальщики так и не высчитали нужный объем воды и по-прежнему ориентируются на звонки жителей в аварийные службы. В итоге где-то вода из-за высоких температур начинает цвести и портиться, а где-то бочка опустошается через несколько часов после подвоза.

К тому же бочки нужно регулярно мыть от осадка, а городские службы брать на себя эту миссию не спешат. Как и промывать водопроводные сети, ржавеющие за время отсутствия воды и изобилующие свищами и трещинами, через которые в них попадает песок и глина.

- Если струйка воды идет, то чтобы хоть не ржавой, - подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов. - Если мы с вами зарядились в длинную, надо найти рецепт. И отдельно по 45 домам давать хотя бы на два часа вдень воду, чтобы люди могли набирать в достаточном количестве. Все в режиме ручного управления. Там, где не можем подать в трубу, обязаны привезти на автомобиле.

Столичный регион перешел на подачу воды по графику с 24 августа. Причина - обмелевшие водохранилища и сильнейшая за последние 20 лет засуха. В режиме экономии Симферополь и пригород может рассчитывать на 100 тысяч кубометров воды в сутки. При этом власти не стали ограничивать в водоснабжении бизнес, полностью переложив сокращение потребления на жилой сектор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Графики не соблюдаются, трубы рвутся: Как Симферополь живет во время ограничений подачи воды

Три десятка сел Симферопольского района сидят без воды (подробнее)

Симферополь могут перевести на подачу воды через день, если не пойдут дожди

В 1994 году столицы Крыма уже проходила подобное испытание (подробнее)