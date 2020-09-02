Симферополь могут перевести на подачу воды через день, если не пойдут дожди

Симферопольское водохранилище, питающее крымскую столицу, наполнено водой всего на 18% Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе могут ужесточить график подачи воды, если ситуация с наполняемостью водохранилищ не станет лучше. На этой неделе, напомним, начался второй этап ограничений – в сутки город потребляет не 160 тысяч кубометров, а 120 тысяч. Третий этап начнется с 7 сентября, тогда из водохранилищ начнут поднимать не больше 100 тысяч кубов. Но в ГУП «Вода Крыма» опасаются, что такого объемов воды может не хватить даже для обеспечения утвержденного раньше графика.

- Сегодня мы даем по 140 тысяч кубов в сутки. Если же подача воды снизится до 70 тысяч кубов, а это, скорее всего, произойдет, мы поделим город пополам по потребляемой воде. В четные дни будем подавать воды в одну половину Симферополя, а в нечетные – в другую, - сказал руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов в интервью «Крымской газете».

По его словам, подобную схему использовали в 1994 году, когда город в течение 4-5 месяцев получал воду через день.

ВОДОХРАНИЛИЩА НАПОЛНЕНЫ МЕНЬШЕ 20%

Симферопольское водохранилище, питающее крымскую столицу, наполнено водой всего на 18% (4,39 миллиона кубометров), Партизанское – на 18,5% (в нем 6,318 миллионов кубов воды), Аянское имеет запасы в объеме 44% - это 1,71 миллиона кубометров воды. Такие данные озвучил руководитель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль во время совещания по ситуации с водоснабжением Симферополя.

- Расход сегодня - 108-110 тысяч кубических метров воды в сутки, - уточнил Вайль.

По его словам, в текущем году водохранилища наполнились намного хуже, чем в прошлые годы.

- Мы должны были до 1 сентября, начиная с 1 января, получить притоков около 32 миллионов кубометров, получили мы 8,7 миллиона. Ситуация с наполнением водохранилищ на контроле, водохозяйственный комплекс работает в нормальном рабочем режиме, - пояснил он.

АВТОМОЙКИ НЕ ЗАКРОЮТ

Несмотря на тяжелую ситуацию с водоснабжением столицы, власти Крыма пока не планируют закрывать автомойки. Глава РК Сергей Аксенов заявил, что автомойки потребляют только 70 кубов воды в сутки, и этот объем «погоды не сделает».

- У нас в городе больше ста автомоек. Примерно больше тысячи человек потеряют работу в случае их закрытия. Поэтому нет целесообразности останавливать работу автомоек при такой ситуации. Их работа не наносит критического ущерба водоснабжению Симферополя, – сказал Аксенов.

Также глава Крыма сообщил, что создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова. Совещания будут проводиться в понедельник и пятницу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ

Чтобы улучшить ситуацию с нехваткой воды в Симферополе, ГУП «Вода Крыма» запустила девять дополнительных скважин на Ивановском и Сельском водозаборах в Сакском районе.

- На Ивановском водозаборе мы получили от экологов разрешение на пуск в эксплуатацию еще 5 скважин - это 5 тысяч кубометров в сутки. Мы их обвязали, подключили, - рассказал Владимир Баженов. - Кроме этого, на Сельском водозаборе мы еще запустили 4 скважины к тем двум, которые были, что позволит нам, начиная с завтрашнего дня, большее количество воды перенаправлять с Ивановки на город. Потому что я замещу эту воду на Евпаторию водой из Сельского водозабора.

Также, по словам главы «Воды Крыма», идет подготовка, чтобы ввести в эксплуатацию еще четыре скважины в Симферопольском районе.

В свою очередь, Аксенов сообщил, что власти рассматривают все возможные варианты, чтобы решить проблему дефицита воды.

Тем не менее, из-за жары из водохранилищ ежедневно испаряется по 17 тысяч кубов воды.

- Мы рассматривали даже самые фантастические варианты по уменьшению объемов испарения воды различными способами. Не буду сейчас рассказывать, были даже фантастические предложения, - отметил Аксенов.

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