Как выглядит обмелевшее из-за засухи Симферопольское водохранилище
В Симферопольском водохранилище, питающем крымскую столицу, осталось меньше половины воды. Из-за чрезвычайно теплой осени реки полуострова пересохли.
Здесь была водаФото: Анастасия ЖУКОВА
Прошла зима, объясняют специалисты, была малоснежной, дождей в этом году было очень мало. А тут еще и аномально высокие температуры осенью - аж до +26 в ноябре!
"КП-Крым" побывала на водохранилище в Симферополе и убедилась: озеро действительно стало вдвое меньше. По дну ездят автомобили и ходят люди.
И здесь тоже была водаФото: Анастасия ЖУКОВА
Река Салгир, питающая водохранилище, тоже изрядно обмелела.
Самая полноводная река Крыма теперь выглядит такФото: Анастасия ЖУКОВА
Как сообщала КП, аналогичная ситуация с реками Альма (питает Партизанское водохранилище) и Черная (наполняет Чернореченское). Пересохли Бельбек, Коккозка, Кача.
Меньше половины воды осталось также в Партизанском водохранилище, почти высохли Аянское (14%) и Белогорское (15%) водохранилища.
Власти успокаивают: запасов воды на полуострове хватит до февраля, а к тому времени ожидаются дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU