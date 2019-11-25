2019-11-25T13:11:56+03:00
Происшествия

Как выглядит обмелевшее из-за засухи Симферопольское водохранилище

В нем осталось меньше половины воды
Анастасия ЖУКОВА
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Вода доходила до камнейВода доходила до камнейФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферопольском водохранилище, питающем крымскую столицу, осталось меньше половины воды. Из-за чрезвычайно теплой осени реки полуострова пересохли.

Здесь была вода Фото: Анастасия ЖУКОВА

Здесь была водаФото: Анастасия ЖУКОВА

Прошла зима, объясняют специалисты, была малоснежной, дождей в этом году было очень мало. А тут еще и аномально высокие температуры осенью - аж до +26 в ноябре!

"КП-Крым" побывала на водохранилище в Симферополе и убедилась: озеро действительно стало вдвое меньше. По дну ездят автомобили и ходят люди.

И здесь тоже была вода Фото: Анастасия ЖУКОВА

И здесь тоже была водаФото: Анастасия ЖУКОВА

Река Салгир, питающая водохранилище, тоже изрядно обмелела.

Самая полноводная река Крыма теперь выглядит так Фото: Анастасия ЖУКОВА

Самая полноводная река Крыма теперь выглядит такФото: Анастасия ЖУКОВА

Как сообщала КП, аналогичная ситуация с реками Альма (питает Партизанское водохранилище) и Черная (наполняет Чернореченское). Пересохли Бельбек, Коккозка, Кача.

Меньше половины воды осталось также в Партизанском водохранилище, почти высохли Аянское (14%) и Белогорское (15%) водохранилища.

Власти успокаивают: запасов воды на полуострове хватит до февраля, а к тому времени ожидаются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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