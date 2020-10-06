Факультет славянской филологии и журналистики КФУ разделят на две части

В вузе пообещали сохранить рабочие места профессорско-преподавательскому составу. Фото: пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете, наконец, решили судьбу факультета славянской филологии и журналистики. Его разделят на две части.

Как сообщили в пресс-службе вуза, кафедра журналистики вместе со студентами и преподавательским составом войдет в Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна, а славянская филология станет частью Института филологии, в составе которого будут все кафедры филологических направлений, в том числе, западноевропейское и восточное.

По мнению директора Института иностранной филологии КФУ им. В. И. Вернадского Александра Петренко, создание новой структуры «позволит улучшить качество образования и расширить тематику научных исследований». Петренко уверяет, что русский язык при этом займет особое положение.

- Русский язык в качестве родного занимает в данном случае особое положение, являясь проводником отечественных культурных ценностей во всем мире. В этом смысле многое предстоит сделать кафедрам факультета славянской филологии и журналистики. Больше внимания заслуживают проблемы современного языкознания, литературоведения и перевода, работа со структурой текста, а не с его реализацией в средствах массовой информации, чем традиционно занимается журналистика, - говорит директор Института.

По мнению декана факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии КФУ Айдера Меметова, создание Института филологии поможет улучшить материально-техническую базу и получить прогресс в научном плане, так как произойдет обмен методиками преподавания зарубежных, восточных и славянских дисциплин.

Концепцию нового института готовит созданная внутри вуза рабочая группа. Но реформу поддерживают далеко не все.

Так, депутат Госсовета Крыма Валерий Лавров еще до официальных заявлений от КФУ отправил письмо исполняющему обязанности ректора вуза Андрею Фалалееву с просьбой разъяснить, почему планируется провести реформу.

- Я получил ответ. Конечно, я хотел донести, что факультет славянской филологии и журналистики должен существовать в неизменном виде. Изучению русского языка нужно уделять больше внимания, поскольку это наш государственный язык, у него должен быть особый статус. К сожалению, меня только похвалили за патриотическую позицию и сообщили, что изменений не избежать, - рассказал КП-Крым Лавров.

СПРАВКА «КП»

Факультет славянской филологии и журналистики был создан 19 января 2005 года на основе филологического факультета, который открылся в 1918 году, когда был основан Таврический университет. Приоритетными в развитии оставались научные исследования в области лингвистики и литературоведения.

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