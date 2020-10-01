Неужели в КФУ закроют факультет славянской филологии

На факультете славянской филологии и журналистики КФУ грядут изменения. Фото: скриншот из видео
В Крымском федеральном университете им. Вернадского могут расформировать факультет славянской филологии и журналистики. Столь тревожная весть разошлась по социальным сетям, а также прозвучала от депутата крымского парламента.
«Комсомолка» разобралась, действительно ли в вузе готовится такая реформа, и к чему это может привести.
БЫЛО ТЯЖЕЛО, ЛЕГЧЕ НЕ СТАЛО
Факультет славянской филологии и журналистики в своем нынешнем виде существует с 2005 года. Конечно, со времени основания (1918 год, - Ред.) он пережил немало преобразований, но это всегда была площадка для подготовки специалистов по русскому языку и литературе.
Во времена украинского Крыма факультет часто испытывал неприятности, но речи о его расформировании не было даже тогда. Наоборот - открылось молодое направление «журналистика», которое освоили сотни молодых специалистов.
- Ко мне обратились избиратели и сообщили шокирующую новость о расформировании факультета славянской филологии и журналистики, - рассказывает КП-Крым депутат Государственного Совета РК Валерий Лавров.
По его словам, на базе Таврической академии планируется создать некий Институт филологии, где кроме русского будут изучать немецкий, английский, турецкий и русский языки.
- На мой взгляд, это абсолютно неправильное решение. Ведь русский язык, имеющий статус государственного, уравняют с языками, которые изучают по 10-15 человек. Для Крыма, прежде всего, важна подготовка специалистов для преподавания русского языка и литературы. Если хочется создать свою изюминку в университете, возможно, стоит подумать об организации факультета языков народов нашего полуострова. Включить туда крымскотатарский, турецкий, новогреческий и польский языки. У нас ведь в республике живет много народов, - отмечает Лавров.
Депутат вспоминает, что при Украине факультету было тяжело развиваться, но все-таки он сохранился как самостоятельная единица и даже расширился направлением «журналистика».
- А теперь журналистику хотят разорвать с факультетом славянской филологии, хотя этому направлению нужна поддержка. Я знаю, что в КФУ есть разные силы, в том числе и те, которые не удовлетворены российским статусом Крыма. Именно они, видимо, и хотят разорвать факультет, - предполагает депутат.
Лавров даже направил официальное обращение на имя ректора вуза Андрея Фалалеева, в котором потребовал разъяснений по поводу дальнейшей судьбы факультета, но ответа депутат пока не получил.
Информацию о том, что в главном университете республики грядут изменения, КП-Крым также подтвердил источник, близкий к руководству вуза:
- Я знаю, что создана рабочая группа, которая будет заниматься изучением вопроса по формированию Института филологии. В нее входят несколько проректоров.
«ПОЛУЧИМ ЛИ МЫ ЗАРПЛАТУ?»
О том, что сейчас происходит на факультете, КП-Крым рассказал преподаватель, который пожелал остаться неназванным.
- С 1 сентября мы вышли на работу, а уже 10 числа узнали новость, что русский язык хотят присоединить к иностранной филологии и создать некий Институт филологии, - рассказывает КП-Крым преподаватель факультета, пожелавший остаться неназванным. - Такого нет нигде в России, чтобы смешивали русский и иностранный языки. А журналистику планируют присоединить к Академии печати, хотя это нелогично. Там меньше студентов, могли бы сделать наоборот.
Педагог отмечает, что в этом учебном году ему и его коллегам выдали на руки рабочие контракты с «открытой датой». Другими словами, в документах не указано, на сколько лет заключен договор с преподавательским составом.
- Неясно, получим ли мы вообще зарплату за сентябрь, ведь предыдущий контракт закончился, а новый фактически не продлен. Ситуация зависла в воздухе, мы просили встречи с руководством Таврической академии или с ректором, но на связь никто не выходит. При этом на факультете заняты все бюджетные и коммерческие места , - недоумевает наш собеседник.
ОФИЦИАЛЬНО
В пресс-службе КФУ не подтвердили информацию о переменах на факультете славянской филологии и журналистики.
- Никакого приказа и других официальных документов о создании института филологии и расформированию факультета славянской филологии и журналистики нет. Это все слухи, - заявил пресс- секретарь вуза Артур Мазин в беседе с КП-Крым.
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