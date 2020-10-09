Пациентка была в сознании: Врачи Крыма впервые удалили опухоль в коре головного мозга

Сейчас нейрохирургическая служба в республике работает на высоком уровне федерального центра. Фото: Пресс-служба Минздрава РК

В нейрохирургическом отделении симферопольской больницы имени Семашко медики провели сложнейшую операцию по удалению опухоли в коре головного мозга.

Хирургическая манипуляция такого рода проводилась в Крыму впервые. Во время удаления опухоли пациентка находилась в сознании, что дало врачам возможность контролировать работу ее мозга. Группа специалистов республиканской больницы орудовала под руководством главного нейрохирурга Минздрава России Владимира Крылова.

Как отметил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, сейчас нейрохирургическая служба в республике работает на высоком уровне, а после полученного опыта специалисты больницы им. Семашко смогут сами проводить подобные хирургические вмешательства, ведь для этого созданы все условия: куплено оборудование, получены нужные навыки и доступны все инструменты.

Группа специалистов республиканской больницы орудовала под руководством главного нейрохирурга Минздрава России Владимира Крылова. Фото: Пресс-служба Минздрава РК

На полуострове уже создана эффективная команда из молодых и амбициозных специалистов, которые ставят перед собой серьезные задачи.

И если раньше в Крыму операции по клипированию сосудов мозга не проводились вовсе, то сегодня они успешно выполняются, причем в большом количестве.

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