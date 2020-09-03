«Надо привыкать»: Крыму спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в 8 раз

Ученые рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Фото пресс-службы КФУ

Каждую неделю число заболевших коронавирусом на полуострове увеличивается. Не так давно Крым побил новый антирекорд - 84 случая заражения за сутки. Число жертв нового вируса уже достигло 31. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ученые Аналитического центра Крымского федерального университета предположили, что если индекс заражаемости COVID-19 останется на нынешнем уровне, то к концу осени количество заболевших возрастет почти в 8 раз (с 600 до 5000).

Фото пресс-службы КФУ

По прогнозам ученых, число пиковых госпитализаций к ноябрю может увеличится до 1,3 тысячи, а общее число летальных исходов приблизится к 100. Но специалисты отмечают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,1 - 1,0, пиковое количество заболевших не превысит сотню.

- Ситуация развивается таким образом, что всем надо привыкать жить в условиях новой коронавирусной инфекции длительное время и воспринимать ее как еще одно тяжелое инфекционное заболевание, но не смертельное для абсолютного числа заболевших. Особого внимания заслуживает группа пациентов преклонного возраста и с осложненным коморбидным фоном, - рассказал проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин.

Фото пресс-службы КФУ

Кроме того, ученые советуют придерживаться всех рекомендаций по безопасности, которые в первую очередь касаются социального дистанцирования, домашней изоляции и увеличить числа тестирований до 3000 в день для того, чтобы выявить бессимптомных больных.

Сейчас в стационарах находится 1131 человек. По данным Минздрава, в среду в Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1273 человека, а под динамическим наблюдением - 12.

С начала пандемии в республике выявили уже 2582 положительных на COVID-19. Лечение в медучреждениях полуострова проходят 776 человек, выписали 1740 человек.

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