Без масок не входить: Как отреагировала столица Крыма на новый антирекорд по заражению COVID-19

В некоторые супермаркеты без масок уже не пускают Фото: Михаил ПАТЛИС

За 27 августа в Крыму было выявлено 84 случая заражения коронавирусом. Это настоящий антирекорд по заболеваемости ковидом на полуострове с начала пандемии. Более того, за минувшие сутки в республике от covid-19 скончалось сразу два человека. Таким образом, число жертв нового вируса достигло 30. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Симферополя ввели целый ряд дополнительных ограничений.

Уже неделю для крымчан действуют запреты на посещение ночных клубов, дискотек и игровых комнат. Кинотеатрам рекомендовано сократить количество сеансов в два раза, а посетители должны соблюдать дистанцию в полтора метра.

При этом до недавнего времени на эти рекомендации никто не обращал особого внимания, но стоило Крыму за сутки побить антирекорд по заболеваемости коронавирусом, и ситуация изменилась моментально .

Начиная с 28 августа большинство супермаркетов столицы Крыма ввели масочный режим для посетителей. На входе в торговые центры выставлены посты охраны, которые не пускают клиентов внутрь без средств индивидуальной защиты.

- Маску купите, а потом уже за продуктами можете идти, - говорит охрана.

При этом, как сообщили КП-Крым сразу в нескольких службах заказа такси в Симферополе, фирмы-агрегаторы снова получили рекомендации обязать своих водителей носить маски и перчатки, а также обзавестись антисептиками для рук.

- Новых ограничений мы не вводили. Мы можем только рекомендовать, у нас же не режим ЧС, - прокомментировали «Комсомолке» ситуацию в администрации Симферополя.

Заметим, с начала пандемии на полуострове зарегистрирован 2 271 случай коронавируса, 89 из них завезли из-за границы, 122 - из субъектов РФ и по контакту с ними, 1722 случая выявили при обращении за медпомощью и по контакту с лицами, зараженными коронавирусом. Еще 388 зараженных обнаружили при скрининге здорового населения.

За весь период в Крыму от ковида выздоровели 1580 человек, 23 из них - за последние сутки.

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