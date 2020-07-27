«Заболевших стало больше»: Врач рассказала всю правду о коронавирусе в Крыму

Шумиха вокруг коронавируса уже стихла, но сам covid-19 никуда не делся. Количество заболевших не уменьшается, а врачи продолжают оставаться на передовой. В Симферопольской городской больнице №7 до сих пор находится больше всего зараженных, медики работают в вахтовом режиме и уже несколько месяцев живут отдельно от своих семей.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Татьяна Одинец лечит ковидных больных в инфекционном госпитале, который развернули в горбольнице № 7 с апреля.

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ РАСТЕТ НА ФОНЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

После снятия ограничений по коронавирусу заболевших covid-19 и другими инфекциями стало только больше, признается Татьяна Одинец. Медик связывает это с открытием туристического сезона и большим количеством приезжих.

- На полуострове сейчас очень много народу, огромное количество в нашу больницу приезжает из Ялты. Там большие скопления людей, дистанцию никто не соблюдает, а о масках и перчатках уж точно все позабывали, - рассказывает КП-Крым Одинец.

В разгар туристического сезона большинство заболевших - это отдыхающие, которые приезжают из других регионов России. Местные жители тоже есть, но они в меньшинстве.

В городскую больницу ежедневно поступает много пациентов. В среднем это по 12-13 человек в сутки с подтвержденным диагнозом covid-19, а еще сейчас много людей с подозрением на коронавирус и пневмонией. Но врач говорит, что ситуацию нельзя назвать критичной, и среди медиков нет паники.

«ПАМПЕРСЫ НЕ НОСИМ»

Всех сотрудников так называемой «грязной зоны» проверяют на коронавирусную инфекцию два раза в неделю.

- Ковидом я еще не болела, тесты у меня всегда были отрицательными, тем более мы работаем в надежных костюмах, - продолжает Татьяна Одинец.

Стандартная экипировка за время карантина уже успела примелькаться. Она включает комбинезон, две пары перчаток, маску, респиратор, бахилы и две шапочки.

- В таком костюме мы находимся по четыре часа, не больше. В них очень жарко, в Крыму летом особенно дискомфортно, - признается Татьяна, - Памперсы мы не носим, это все какой-то миф. Сделать перерыв и выйти в туалет - не проблема.

Коронавирусная экипировка включает комбинезон, две пары перчаток, маску, респиратор, бахилы и две шапочки. Фото: личный архив Татьяны Одинец

БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ ВОЛНА?

Однозначного ответа на этот вопрос медик дать не может. По ее словам, очень многое зависит от климатических условий и от количества людей, которые будут находиться на полуострове.

- Специфика нашего региона - теплый климат. Поэтому еще до ноября будет много туристов. Это радует тех, кто работает в туристическом бизнесе, но врачам этот наплыв курятников только прибавляет работы. К концу сентября, возможно, уже выработается коллективный иммунитет, число заболевших будет снижаться, - прогнозирует Татьяна.

ВСЕ ВРАЧИ ЖИВУТ ОТДЕЛЬНО

Ежедневно медики работают по 12 часов. Перерывы можно сделать дважды – раз в четыре часа выйти в туалет или перекусить. После тяжелого рабочего дня медики не возвращаются домой – их везут в гостиницу на том же транспорте, что и привозили на работу. Такое решение было принято, чтобы в случае заражения сотрудники больниц не заражали вирусом родственников.

- В ковидном госпитале я работаю с 12 апреля, полтора месяца не общалась с семьей в нормальном режиме. Дочка все это время жила одна дома. Ей всего 15 лет, но уже очень сознательная, потому что живет с родителями-медиками и очень много всего понимает, знает и адекватно воспринимает. За время моего отсутствия по телефону общались каждый день, созванивались, у меня получалось находить время, хотя было очень сложно.

«С ИНОСТРАНЦАМИ ОБЩАЛИСЬ ЖЕСТАМИ»

В городской больнице проходили лечение и иностранные граждане, особенно из азиатских стран СНГ, поэтому ни английский, ни тем более русский, никто не понимал. Врачам приходилось общаться с такими жестами, чтобы узнавать симптомы.

- Я рисовала органы на бумаге, например, легкие, чтобы узнать, не болят ли они. Иногда показывала на себе, использовала переводчик в телефоне, - смеется медик.

В среднем, больных госпитализированы на две недели, с каждым из них доктора учили в день по два-три русских слова. Перед выпиской многие иностранцы уже могли объясняться на русском.

Коронавирус еще не побежден, и доктор рекомендует избегать больших скоплений людей, а также соблюдать меры безопасности. Хотя бы по возможности.

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