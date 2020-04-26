2020-04-26T16:32:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи 7-й горбольницы Симферополя живут прямо на работе

Власти обещают расселить медиков по гостиницам и отелям
Никита ПОЛЬКО
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Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
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В городской больнице Симферополя №7 находится больше всего больных новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Врачи вынуждены работать вахтовым методом, им приходится жить на территории медицинского учреждения.

Об этом сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба.

- Они проживают на территории больницы. При увеличении количества больных коронавирусом и дальнейшем заполнении коек придется увеличивать количество смен врачей, - заявила Романовская.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, власти намерены договориться с владельцами гостиниц, чтобы все вахты, которые приезжают на работу в 7-ю больницу, могли поселиться в близлежащих отелях и начать жить в человеческий условиях.

Напомним, обсерваторы для изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию заполнены практически на 100%.

Сейчас в республике короновирусом заболели 69 человек, из них 29 человек полностью выздоровели. Летальных случаев от инфекции не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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