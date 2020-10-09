«Настроение - успеть все!»: Киркоров, Долина и Газманов приехали в Крым кормить крокодилов

Юлианна Караулова и Филипп Киркоров. Фото: Виктор Жиленко

Знаменитый 53-летний артист прибыл на фестиваль «Детская Новая волна», который проходит в лагере «Артек». И тут же его инстаграм украсил фото из Крыма.

Артист приехал в «Артек». Фото: fkirkorov/Instagram/

- Рад возвращаться сюда каждый год на самый дружный фестиваль «Детская Новая Волна», - такой пост сопровождает фото Киркорова из Гурзуфа.

А вот и вечернее сторис-видео не заставило себя ждать:

- Говорят за Алупкой! Великий Продюсер высадил группу туристов на кормежку крокодилов. Простите, уважаемые отдыхающие, за громкий звонкий смех, кого потревожили ночью. Нам было просто хорошо и весело! А вы хулиганите по пятницам?

Звездная компания прогулялась по Алуште. Фото: fkirkorov/Instagram/

Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Юлианна Караулова и Дава (Давид Манукян – бойфренд Ольги Бузовой, - Ред.) после ужина в кафе, отправились на экскурсию в Алуштинский аквариум.

Известные певцы сами поужинали и рыбок покормили. Фото: Виктор Жиленко

- Гости покормили золотых рыбок и загадали желания, - рассказал КП-Крым Виктор Жиленко, директор Алуштинского аквариума.

Ларис Долиной пришлись по душе крокодилы. Фото: Виктор Жиленко

Самой же смелой, как стало известно КП-Крым, оказалась Долина, которая решили угостить крокодильчиков их излюбленным яством - куриными шейками. Причем певица заявила, что не уйдет, пока не уделит свое внимание и порцию корма каждой рептилии, которых всего около восьми десятков.

Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: fkirkorov/Instagram/

Форосская церковь - такая геометка у следующего фотосета Филиппа Киркорова. Певца, судя по снимках, в путешествии по ЮБК, сопровождает Дава - близкий друг Ольги Бузовой.

Творческие личности любят экстремальные развлечения. Фото: fkirkorov/Instagram/

- Традиционные крымские» сюжеты, - сообщает талантливый артист. - Настроение на пятницу: успеть все ! Моя жизнь как аттракцион! Впрочем как всегда – бери от жизни все! Но всегда подумайте, донесете ли?

Пользователи соцсетей тут же начали петь дифирамбы своему кумиру, оставляя комментарии в инстаграм: «Очень красивое фото, выглядите потрясающе!», «Какая же веселая компания у вас собралась, Филипп! Думаю, что многие с удовольствием бы сами к вам присоединились! Отличной вам пятницы!».

Но нашлись и те, кто подлил в бочку меда ложку дегтя, написав каверзное: «Где маски? Где 1.5 м дистанция?»

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