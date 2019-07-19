«Мой гостеприимный Крым»: Филипп Киркоров представил в Евпатории новое шоу «Цвет настроения»

- Я счастлив снова видеть вас в этом летнем театре! - зрители встретили артиста бурными аплодисментами.

Без малого 30 лет Филипп Киркоров приезжает в знойную, жаркую Евпаторию именно в июле месяце. Толпы фанатов и влюбленных слушателей приезжают со всех уголков Крыма и России отдохнуть и насладиться любимым музыкантом.

- Я приезжаю на берег Черного моря, в гостеприимный Крым. А Евпатория - это город детства, в котором я провел очень много юных лет! Когда я раньше сам наблюдал за артистами, которые выходили на эту сцену, то и предположить не мог, что сам задержусь так надолго здесь, - с радостью вспоминает артист свое детство.

Сегодняшнее шоу-премьеру «Цвет настроения» Филипп Киркоров подготовил вместе с известным режиссером Франко Драгоне.

Концерт длился почти два часа. За это время артист сменил сотни нарядов и исполнил любимые песни слушателей.

Но не забыл король сцены и «разбавить» настроение публики парочкой своих новых хитов.

Конечно, зрителей выступление не оставило равнодушным.

Например, Анна приехала из Сочи специально на концерт любимого исполнителя.

- Песни с душой, верой и надеждой. Со смыслом! - восхищенно рассказывает девушка.

- А мы приехали из Твери. И всей нашей дружной компанией склоним голову перед Королем, - поделились друзья, которые следят за творчество артиста.

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