Филипп Киркоров поцеловался с дельфинами в Крыму
Певец Филипп Киркоров, приехавший на гастроли в Крым, поплавал с дельфинами в Алуште. Фото и видео с млекопитающим он опубликовал на своей странице в Instagram.
- Мы решили, не нарушая моей крымской традиции, которой уже тоже скоро будет 30 лет, поплавать с самыми умными и волшебными жителями нашей планеты — дельфинами! И это было прекрасно как никогда, за эти фантастические эмоции спасибо моим братьям меньшим, дельфинам Гектору (который оооочень любит целоваться) и дельфину Геннадию, — признался певец и добавил, что это "непередаваемые ощущения, несравнимые ни с чем".
Сотрудники дельфинария подготовили для Киркорова шоу, после чего певец поплавал с млекопитающими.
Часть подписчиков аккаунта звезды отреагировала позитивно на традицию купания с дельфинами, некоторые же отмечали, что Киркоров сильно набрал вес.
Сам Филипп иронизирует на этот счет:
- Ничего вокруг не изменилось, только мы чуть повзрослели… килограммов на 20.
Народный артист находится в Крыму на гастролях. С 16 по 19 августа он дал концерты в Феодосии, Ялте и Евпатории.
Певец признался, что обожает гастроли в Крыму, а сам полуостров для него «любимый и родной».
За несколько дней Киркоров успел посетить Форосскую церковь. Он вспомнил, как дал первый концерт в Ялте в августе 1991 года.
- 19 августа 1991… и это помню, в те самые дни состоялся мой первый концерт в Ялте, в Крыму, и он был почти под срывом, но все-таки состоялся, тот первый мой аншлаг в КЗ "Юбилейный", из-за тех страшных событий, которые потом перевернули ход истории всей нашей страны, — написал Киркоров в своем аккаунте.
Позже певец с диджеем Катей Гусевой, участвующей в его программе, побывал в ялтинском кинотеатре, а также поднялся на судно «Херсонес», где для него и коллеги провел экскурсию капитан Дмитрий Тесленко.
Также Киркоров посетил Бахчисарайский парк миниатюр.
Ранее в Крым прилетела Ольга Бузова. Она познакомилась с батюшкой и дала концерт в Ялте. В июле на полуострове побывала Эвелина Бледанс, она захотела съесть с Филиппом рапанов и запить водкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Покрыл себя позором на старости лет": Как без пяти минут холостой Петросян отдыхает в Ялте
Артист ест черные бургеры и зажигает с молодежью [фото, видео] (подробнее).
«Это ни к чему хорошему не может привести»: Евгений Петросян высказался о шумихе вокруг его развода
На молодежном форуме в Крыму юморист объяснил, что думает о суде с Еленой Степаненко [видео] (подробнее).
"Я даже голос не повышал": Алексей Панин рассказал, что на самом деле произошло на борту самолета Симферополь-Москва
Актер утверждает, что никакого дебоша не было и в помине [видео] (подробнее).
Актер Панин нарушил ПДД, чтобы поцеловать Крымский мост
Накануне артист развернул самолет, потому то не захотел покидать полуостров (подробнее).