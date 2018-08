Филипп Киркоров поцеловался с дельфинами в Крыму

Накануне великого церковного праздника ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ , накануне ЯБЛОЧНОГО СПАСА , и в конце концов накануне нашего заключительного Летнего Шоу в Крыму,в Ялте 2018 г.,в КЗ ЮБИЛЕЙНЫЙ ,19 августа( тоже знаменитая и непростая дата в нашей стране)- мы решили , не нарушая моей крымской традиции, которой уже тоже скоро будет 30 лет- поплавать с самыми умными и волшебными жителями нашей планеты-ДЕЛЬФИНАМИ!!!! И это было прекрасно как никогда, за эти фантастические эмоции спасибо моим братьям меньшим, дельфинам ГЕКТОРУ( который оооочень любит целоваться) и дельфину ГЕННАДИЮ , ну и конечно отдельная благодарность всем сотрудникам АЛУШТИНСКОГО ДЕЛЬФИНАРИЯ АКВАРИУМ , которые нам показали отдельную шоу программу и предоставили эту уникальную возможность поплавать с дельфинами и ощутить эти непередаваемые ощущения несравнимые ни с чем, которые мы запомним надолго, как минимум до следующего лета 2019 г.! Look by @dolcegabbana @stefanogabbana Video&photo by @phot.on