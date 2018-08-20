Филипп Киркоров поцеловался с дельфинами в Крыму

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-20T13:31:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Певец Филипп Киркоров, приехавший на гастроли в Крым, поплавал с дельфинами в Алуште. Фото и видео с млекопитающим он опубликовал на своей странице в Instagram.

- Мы решили, не нарушая моей крымской традиции, которой уже тоже скоро будет 30 лет, поплавать с самыми умными и волшебными жителями нашей планеты — дельфинами! И это было прекрасно как никогда, за эти фантастические эмоции спасибо моим братьям меньшим, дельфинам Гектору (который оооочень любит целоваться) и дельфину Геннадию, — признался певец и добавил, что это "непередаваемые ощущения, несравнимые ни с чем".

Сотрудники дельфинария подготовили для Киркорова шоу, после чего певец поплавал с млекопитающими.

Часть подписчиков аккаунта звезды отреагировала позитивно на традицию купания с дельфинами, некоторые же отмечали, что Киркоров сильно набрал вес.

fkirkorov Накануне великого церковного праздника ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ , накануне ЯБЛОЧНОГО СПАСА , и в конце концов накануне нашего заключительного Летнего Шоу в Крыму,в Ялте 2018 г.,в КЗ ЮБИЛЕЙНЫЙ ,19 августа( тоже знаменитая и непростая дата в нашей стране)- мы решили , не нарушая моей крымской традиции, которой уже тоже скоро будет 30 лет- поплавать с самыми умными и волшебными жителями нашей планеты-ДЕЛЬФИНАМИ!!!! И это было прекрасно как никогда, за эти фантастические эмоции спасибо моим братьям меньшим, дельфинам ГЕКТОРУ( который оооочень любит целоваться) и дельфину ГЕННАДИЮ , ну и конечно отдельная благодарность всем сотрудникам АЛУШТИНСКОГО ДЕЛЬФИНАРИЯ АКВАРИУМ , которые нам показали отдельную шоу программу и предоставили эту уникальную возможность поплавать с дельфинами и ощутить эти непередаваемые ощущения несравнимые ни с чем, которые мы запомним надолго, как минимум до следующего лета 2019 г.! Look by @dolcegabbana @stefanogabbana Video&photo by @phot.on

Сам Филипп иронизирует на этот счет:

- Ничего вокруг не изменилось, только мы чуть повзрослели… килограммов на 20.

Народный артист находится в Крыму на гастролях. С 16 по 19 августа он дал концерты в Феодосии, Ялте и Евпатории.

Певец признался, что обожает гастроли в Крыму, а сам полуостров для него «любимый и родной».

За несколько дней Киркоров успел посетить Форосскую церковь. Он вспомнил, как дал первый концерт в Ялте в августе 1991 года.

- 19 августа 1991… и это помню, в те самые дни состоялся мой первый концерт в Ялте, в Крыму, и он был почти под срывом, но все-таки состоялся, тот первый мой аншлаг в КЗ "Юбилейный", из-за тех страшных событий, которые потом перевернули ход истории всей нашей страны, — написал Киркоров в своем аккаунте.

Позже певец с диджеем Катей Гусевой, участвующей в его программе, побывал в ялтинском кинотеатре, а также поднялся на судно «Херсонес», где для него и коллеги провел экскурсию капитан Дмитрий Тесленко.

Также Киркоров посетил Бахчисарайский парк миниатюр.

fkirkorov Сейчас на Первом Канале @1tv в эфире мой любимый фильм про трагическую судьбу лайнера ТИТАНИК , столкнувшийся с Айсбергом 15 апреля 1912 г.,он утонул за считанные часы в Атлантическом Океане, а вчера вечером мы с @vjkatyaguseva , на берегу Чёрного моря,почувствовали себя на мгновение главными героями этой эпической киноленты, правда со счастливым финалом для нас, посетив Парусное учебное судно ХЕРСОНЕС -. Единственный в мире парусник альбатрос, прошедший мыс Горн под одними парусами. из серии самых быстрых парусников в мире. Капитан судна Тесленко Дмитрий Сергеевич капитан учебного парусного судна "ХЕРНОНЕС" ,лично провел для нас экскурсию. Фото и видео на капитанском мостике все было как в кино, за что ему и его команде от нас большая благодарность, и сегодня, 19 августа,мы в полном составе нашей команды ШОУ Я ждём с ответным визитом Капитана и его команду к нам на экскурсию ,за кулисы и на само шоу Я в Ялте, в легендарный Концертный Зал ЮБИЛЕЙНЫЙ ! Вот так вот ,на этом примере ,выглядит дружба МОРФЛОТА И ЭСТРАДЫ Video&photo by @phot.on Look by @dolcegabbana @stefanogabbana

Ранее в Крым прилетела Ольга Бузова. Она познакомилась с батюшкой и дала концерт в Ялте. В июле на полуострове побывала Эвелина Бледанс, она захотела съесть с Филиппом рапанов и запить водкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Покрыл себя позором на старости лет": Как без пяти минут холостой Петросян отдыхает в Ялте

Артист ест черные бургеры и зажигает с молодежью [фото, видео] (подробнее).

«Это ни к чему хорошему не может привести»: Евгений Петросян высказался о шумихе вокруг его развода

На молодежном форуме в Крыму юморист объяснил, что думает о суде с Еленой Степаненко [видео] (подробнее).

"Я даже голос не повышал": Алексей Панин рассказал, что на самом деле произошло на борту самолета Симферополь-Москва

Актер утверждает, что никакого дебоша не было и в помине [видео] (подробнее).

Актер Панин нарушил ПДД, чтобы поцеловать Крымский мост

Накануне артист развернул самолет, потому то не захотел покидать полуостров (подробнее).