Зачем Ольга Бузова в Крыму зашла к священнику

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-17T14:19:41+03:00

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Певица и телеведущая Ольга Бузова 16 августа прилетела в Симферополь, чтобы вечером порадовать поклонников сольным концертом в Ялте.

В Симферополе певица побывала в Свято-Троицком соборе и познакомилась там с батюшкой, другом Филиппа Киркорова, протодиаконом Александром Диканем, который более 25 лет служит клириком Свято-Никольского храма в Симферополе. Кстати, его некоторое время называли двоюродным братом Киркорова, поскольку они похожи внешне. Но позже певец признался, что они просто друзья, а еще Александр – его духовный наставник.

- Мой день в Симферополе начался со знакомства с батюшкой Александром, который отвез нас в Свято-Троицкий собор, где находятся мощи Святителя Луки. Я благодарна судьбе за то, что она сводит меня с такими добрыми и светлыми людьми. Спасибо большое Филиппу Киркорову за такое знакомство. Я наполнена душевно и готова к встрече с вами в Ялте, где уже сегодня вечером состоится мой концерт, - написала звезда в Instagram.

В Свято-Троицкий собор приходят люди, чтобы исцелиться душевно и физически.

Комментарии под постом Ольга Бузова предусмотрительно скрыла, вероятно опасаясь шквала критики в свой адрес.

Ольга Бузова - ведущая реалити-шоу «Дом-2», актриса, снималась в сериале «Бедные люди» и ряде других телепроектов. Ее Instagram – один из самых популярных в российском сегменте. Скоро в эфир женская версия шоу "Холостяк" - "Замуж за Бузову", в котором одна из самых знаменитых холостячек страны выберет главного претендента на ее сердце.

Напомним, сейчас в Ялте отдыхает Евгений Петросян. Он выкладывает в соцсети фото с пляжа и кафе. Кроме того, недавно он дал концерт в театре им. А.П. Чехова.

Ранее в Крыму отдыхала актриса Эвелина Бледанс. Здесь она участвовала в кинофоруме в "Артеке", отдохнула и снялась в программе для крымского телевидения.

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