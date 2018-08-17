"Покрыл себя позором на старости лет": Как без пяти минут холостой Петросян отдыхает в Ялте

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-17T12:07:26+03:00

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Судя по ленте в Instagram, известный артист Евгений Петросян нисколько не опечален разводом с юмористкой Еленой Степаненко. Сейчас Петросян отдыхает и работает в Крыму, и часто радует подписчиков новыми снимками. На каждом он ослепительно улыбается и явно доволен жизнью.

Живет Евгений Ваганович в Ялте. К этому городу он питает особые чувства еще с 1963-го, когда впервые приехал в южную столицу Крыма на гастроли.

- Я очень люблю Ялту. И приезжаю сюда летом каждый год, - написал Петросян. - В прошлом году на Украине узнали о том, что я приехал в Ялту. За эту провинность они внесли меня в список «миротворец», а кто-то из них написал мне в Instagram: «Покрыл себя позором на старости лет». Я даже сначала не понял, а что же я такого натворил (тогда еще люди не знали о моем разводе со Степаненко), а потом оказалось, что виной тому Крым. Слышите там, миротворцы? Покуда я буду жив, я всегда буду приезжать в Ялту и покрывать этим «позором». А вот кого будет покрывать этот позор, вас или меня, покажет время!

В Ялте юморист гуляет по набережной, пробует черные бургеры и любуется морем.

- Море всегда влияет на человека. Его необъятность, глубина и многообразие подводного мира рождают мириады мыслей разного толка. В том числе, и философские. Я могу долго смотреть на море и не уставать, а наоборот, отдыхать душой. Впрочем, и телом тоже, - отмечает артист.

petrosyanevgeny Всё надо делать чистыми руками! Бывает так, что белоснежная рука моет другую руку при нехороших делах. А бывает, наденешь чёрные перчатки, ну, чтоб чисто было, и делаешь доброе дело! Ешь чёрный бургер! Это обычный хлеб с чернилами каракатицы. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #гастроли #россия #крым #ялта #будьтедобрее #чистотазалогздоровья

На одном из снимков Петросян позирует с табличкой «Прыгать с буны запрещено».

- Я понял, понял! Прыгать не буду! – пообещал Евгений Ваганович.

petrosyanevgeny Я понял, понял! Прыгать не буду! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #непрыгать #берегитесебя #лето

Народный артист посетил Никитский ботанический сад. Назвал пространство волшебным и сказочным, но пожаловался на крутые спуски и недостаточное количество скамеек.

- Понятно, что многие годы сюда никто ничего не вкладывал и в хозяйстве сводили концы с концами. Я уверен, положение скоро изменится и будет здесь комфортно. Хочется сказать спасибо тем, кто это с любовью собирал, - сказал Петросян. - Народу сегодня тянулось сюда много. Всем хотелось гулять, смотреть, дышать свежестью морской и лесной, стало быть, радоваться жизни. Это очень важно для людей.

В Ялте Евгений Ваганович дал концерт, выступление прошло в театре имени Чехова и длилось 2,5 часа. Юморист остался более чем доволен, заявил, что зал беспрерывно смеялся.

- Для меня это не только оценка смешного, но и моменты взаимопонимания, если хотите, нашего единения! Спасибо всем, кто в эти дни меня поддерживает! – поблагодарил поклонников Петросян.

Из Ялты Евгений Ваганович отправился на Северо-Запад Крыма – на Бакальскую косу, где проходит молодежный форум «Таврида». Там Петросян встретился с участниками, провел для них мастер-класс и поучаствовал во всех возможных активностях. Он отметил, что на форуме «удивительная энергетика».

petrosyanevgeny Праздник на форуме удался! Это было в первый вечер, когда все познакомились и очень обрадовались!

- Концерт, игры, загадки, призывающие к групповым ответам огромного количества людей и розыгрыши с очень приятным сюрпризом. Групповые танцы, флешмобы и многое другое. Самое главное, вечер объединил всех в порыве радости, - заявил артист и пообещал дальше публиковать репортажи с форума.

petrosyanevgeny Между деловыми разговорами весь зал дружно поёт! Как бы, подводя итог какой-то определенной важной мысли. Помните, как на Чемпионате Мира по футболу на стадионе после каждого гола звучат какие-то песни. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #таврида #форум #молодежь #занимибудущее #россиявперед

Развод сатириков Евгения Петросяна и Елены Степаненко гремит на всю страну уже несколько недель: 65-летняя Елена Степаненко подала исковое заявление о разводе и разделе имущества. Артистка оставляет 72-летнему бывшему мужу всего одну квартиру, одно машино-место, а остальную недвижимость забирает себе. А стоимость этой самой недвижимости - около миллиарда рублей.

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