В Ялте зал на концерте Евгения Петросяна был на треть пустым

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-10T18:01:25+03:00

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Знаменитый артист Евгений Петросян дал первый концерт в Ялте.

Народ не толпился входа в театр имени А.П. Чехова, чтобы послушать искрометный юмор 72-летнего юмориста, но зрители в зале были.

- Концерт прошел отлично. Продали 70 процентов билетов, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» организатор гастролей Василий Липецкий. - Сегодня не каждый артист может похвалится аншлагами. Экономическое положение в стране такое, что люди хотят ходить на концерты, но у них денег нет.

По этой самой причине импресарио не стал заламывать цены:

- У нас дешевые билеты, мы дорогие не ставим. Полторы тысячи рублей – это самый дорогой.

Артист готовится к встрече с ялтинской публикой. Евгений Петросян/instagram

Одним выступлением комик решил не ограничиваться. Сейчас артист отдыхает на Южном побережье.

- После 20 августа у Евгения Вагановича остоятся еще концерты, но продажу билетов еще не открыта, - рассказывает Василий Липецкий, который также занимается организацией и гастролей жены Петросяна – Елены Степаненко.

65-летняя пародистка порадует своим творчеством гостей и жителей Ялты 21 августа.

Елены Степаненко выйдет на подмостки того же театра, где выступал Евгений Петросян, с программой «Мужчины и женщины». Правда, свои таланты она оценила подороже, чем муж: цена билетов - 800 - 2200 рублей.

А что же Евгений Ваганович? Каково ему после семейных дрязг?

Информация о скандальном разводе звездной пары взволновала умы поклонников проектов «Кривое зеркало» и «Смехопанорама». Не секрет, что супруги сейчас громко на всю страну пилят совместно нажитое имущество.

На сцене Петросян вел себя, как и положено юмористу: сыпал эксклюзивными шутками, заводил публику настоящей «петросяновской» улыбкой.

Задорный снимок украсил и его инстраграм: артист стоит на пирсе облокотившись на грозное предупреждение: «Прыгать с буны запрещено!»:

- Понял, понял! Прыгать не буду! - написал юморист.

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