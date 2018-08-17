"Сколько можно врать людям! Мы не устраивали дебош": Актер Панин объяснил, почему сошел с рейса "Симферополь - Москва"

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-17T09:54:16+03:00

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Актер Алексей Панин прокомментировал появившиеся в СМИ новости о своем ночном «пьяном дебоше», который артист якобы устроил на борту самолета «Симферополь – Москва». Очевидцы заявили в соцсетях, что Панина высадили правоохранители, потому что он якобы был пьян, «ходил по салону и не слушался стюардов».

Сам актер отрицает все эти обвинения. На видео, которое он опубликовал в Instagram, он идет по одной из симферопольских улиц вместе с дочерью Аней.

- СМИ опять устроили шумиху… пожалуйста, умоляю, отстаньте уже от нас, мы никакого дебоша не устраивали, мы не полетели по своим причинам, - поясняет Панин. - Сколько можно врать людям? Что вы делаете? Высасываете из пальца..? Бурю в стакане устраиваете! Мы просто не полетели, мы остались в Симферополе, у нас есть свои причины. Нюся не видела Симферополь.

alexeypanin99 Алексей Панин объяснил, почему не улетел из Симферополя

В аэропорту «Комсомольской правде – Крым» подтвердили, что рейс, на котором должен был улететь Алексей Панин, задержали на два часа, в том числе потому, что актер решил сойти на землю и остаться в Крыму. По информации нашего источника, Панин был совершенно трезвым и не захотел лететь.

По мнению звездного пассажира, самолет был неисправен, поэтому он вместе с дочерью сошел с него и остался в крымской столице. В аэропорту подчеркнули, что сойти с рейса может каждый. Для этого вызывают правоохранителей, достают багаж и выдают пассажиру. Вся процедура занимает около часа.

Так и произошло: вылет задержали в общей сложности на два часа (на час - по техническим причинам, и еще на час - из-за высадки Панина).

Актер отдыхал с дочерью на Южном берегу Крыма. Алексей Панин ездит на полуостров каждый год, предпочитает нудистские пляжи.

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